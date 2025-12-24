Iluminarán en Nochevieja, Obelisco de Washington por Festejo del Aniversario 250 de EUA

La administración de Donald Trump dará inicio a las celebraciones por el aniversario 250 de Estados Unidos, que se conmemorará en 2026, en el que se iluminará la Nochevieja, el obelisco del Monumento a Washington como si fuera "la vela de cumpleaños más alta del mundo".

De acuerdo con un comunicado difundido el martes, en el acto se realizará una cuenta regresiva para dar la bienvenida al Año Nuevo y, durante 6 noches consecutivas, se proyectarán sobre el obelisco, mapas y videos que narran la historia del país.

El monumento, de 169 metros y erigido en 1884 en honor al primer presidente de Estados Unidos, George Washington, se ubica en la Explanada Nacional, el parque que atraviesa la capital de EUA y concentra algunos de los monumentos, instituciones y museos más emblemáticos de ese país.

Keith Krach, director ejecutivo de Freedom 250, entidad organizadora de los festejos, indicó:

La iluminación del Monumento a Washington marca el comienzo de un año trascendental para nuestra nación: 250 años desde la firma de la Declaración de Independencia

"Invitamos a todos los estadounidenses, así como a los amigos de Estados Unidos en todo el mundo, a unirse a esta histórica celebración del triunfo del espíritu estadounidense", agregó.

250 años de independencia

La celebración de Nochevieja será el inicio de una serie de eventos organizados por el Gobierno estadounidense para conmemorar los 250 años de la independencia de Estados Unidos del Reino Unido, proclamada el 4 de julio de 1776.

Un gran espectáculo de fuegos artificiales en la Explanada Nacional será el acto central el próximo 4 de julio, aunque también se prevén otros eventos, como un combate de artes marciales mixtas en los jardines de la Casa Blanca el 14 de junio, Día de la Bandera y cumpleaños del presidente Donald Trump.

También, el Departamento del Tesoro acuñará monedas de un dólar con el rostro del mandatario republicano para conmemorar las festividades.

Con información de EFE

