Inauguran en Florida Estatua Dorada de Trump de 4.5 Metros de Alto en su Club de Golf

Luego que de que el aeropuerto de Palm Beach fuera rebautizado en su honor, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene ahora una estatua dorada de 4.5 metros de alto en su club de golf en Florida.

La figura fue inaugurada el jueves durante una ceremonia en Doral, por el pastor Mark Burns, quien aseguró en X que la escultura "es un símbolo de resiliencia, libertad, patriotismo, fuerza y la fuerza de voluntad para seguir luchando por el futuro de América".

Además, aseguró que "también se erige como un recordatorio de la mano de Dios y su protección sobre la vida del presidente Trump. Una y otra vez, cuando su vida estuvo amenazada, la misericordia de Dios prevaleció".

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Estatua dorada de Donald Trump

La estatua representa a Trump de pie y con el puño derecho en alto, pose parecida a la que adoptó después del intento de asesinato en julio de 2024 en Pensilvania, en un acto de campaña.

Se encuentra apoyada sobre un pedestal enorme de aproximadamente dos metros, que eleva la imagen por encima de los 6 metros.

La representación de Trump ha sido objeto de varias iniciativas para ganar dinero, y terminó financiada por un grupo de inversores en criptomonedas que según The New York Times pagó 300 mil dólares.

Sobre la inauguración, Trump en su cuenta de Truth Social aseguró que la estatua había sido colocada ahí por “patriotas estadounidenses".

A pesar de que no participó en el evento de manera presencial, Burns indicó que Trump lo llamó durante la ceremonia y se dirigió a los asistentes.

La estatua se erige un mes y medio después de que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmara una ley para rebautizar el aeropuerto de Palm Beach en honor a Trump.

El mandatario y los republicanos han realizado múltiples esfuerzos por rebautizar instituciones con su nombre en este segundo paso por la Casa Blanca, como el 'Trump Kennedy Center' y el 'Instituto de Paz de Trump' en Washington.

En tanto, el Departamento del Tesoro, anunció también que la firma de Trump aparecerá en billetes, algo inédito para un presidente de Estados Unidos en funciones, y su imagen aparecerá en una edición limitada de pasaportes por los 250 años de la independencia estadounidense.

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Con información de EFE

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