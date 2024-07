¿Joaquín Guzmán López, Hijo de 'El Chapo', Podría Enfrentar la Pena de Muerte?

El abogado Jeffrey Lichtman, quien defiende a Joaquín Guzmán López, alias El Güero, reveló que este hijo de Joaquín El Chapo Guzmán podria recibir una pena de muerte por parte de la justicia estadounidense, ya que su detención ocurrió en aquel país.

El defensor, quien también actuó en los juicios en contra de Ovidio Guzmán y Emma Coronel, explicó que debido a que Guzmán López no fue extraditado podría recibir este tipo de condena.

Asimismo, consideró que parte de lo que se ha dicho sobre la detención de su cliente en la prensa es inexacto y forma parte de una gran cantidad de rumores.

Sé que ha habido gran cantidad de rumores y publicaciones en la prensa. No sé qué es real, no sé qué no lo es. Pero no debería sorprender a nadie que hay una historia que parece estar cambiando minuto a minuto, lo que significa que gran parte de lo que se está filtrando a la prensa es inexacto