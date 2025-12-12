Juez Emite Orden que Impide Nueva Detención de Kilmar Ábrego García 

Este viernes 12 de diciembre de 2025, un juez federal en Estados Unidos emitió una orden que impide a las autoridades de inmigración detener al salvadoreño Kilmar Ábrego García.

La orden se emitió horas después de que el hombre fue liberado del centro de detención migratoria en Pensilvania.

Ábrego García compareció hoy en una cita programada en una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Maryland. Y sus abogados solicitaron al juez que impidiera que las autoridades lo detuvieran nuevamente.

Ahora, el juez declaró que las autoridades no pueden volver a detenerlo hasta que el tribunal celebre una audiencia sobre la moción de la orden de restricción temporal.

Noticia relacionada: Kilmar Ábrego García es Liberado de Centro de Detención en EUA luego de Orden de Jueza Federal.

Video: Kilmar Ábrego, Símbolo del Racismo Contra Migrantes de Trump

Liberación de centro de migración

Ayer, el migrante salvadoreño que fue devuelto a Estados Unidos luego de una deportación irregular a El Salvador, fue liberado del centro migratorio en el estado de Pensilvania por orden de una juez.

El abogado Sean Hecker confirmó la liberación horas después de que Paula Xinis, jueza federal del estado de Maryland, ordenara que Ábrego fuera liberado "inmediatamente" dado que su detención se produjo "sin autoridad legal".

Noticia relacionada: Trump Crítica a Kilmar Ábrego, Salvadoreño Deportado por Error, y al Demócrata que lo Visitó.

El caso Kilmar Ábrego García

Kilmar Ábrego García , de 30 años, es un ciudadano salvadoreño residente en Maryland que entró de forma irregular a Estados Unidos cuando era adolescente. Tiene esposa e hijos estadounidenses.

, de 30 años, es un ciudadano salvadoreño residente en Maryland que entró de forma irregular a Estados Unidos cuando era adolescente. Tiene esposa e hijos estadounidenses. En 2019, un juez de inmigración determinó que no podía ser deportado a El Salvador debido al peligro que enfrentaba allí por parte de una pandilla.

que enfrentaba allí por parte de una pandilla. Sin embargo, fue deportado en marzo a El Salvador y encarcelado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la prisión de máxima seguridad construida por el Gobierno de Nayib Bukele.

y encarcelado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la prisión de máxima seguridad construida por el Gobierno de Nayib Bukele. La administración del presidente Donald Trump lo acusa de haber participado en el tráfico de personas y de ser un pandillero.

y de ser un pandillero. Luego de una ardua batalla legal, Ábrego fue devuelto en junio a Estados Unidos para enfrentar cargos federales.

para enfrentar cargos federales. Su caso se ha convertido en un emblema para las organizaciones defensoras de inmigrantes a la hora de denunciar las políticas antimigratorias de Trump.

Después de su regreso a EUA, Ábrego García se encontraba en el centro de procesamiento Moshannon Valley, en Pensilvania, y el Gobierno estadounidense buscaba la manera de deportarlo a un país africano, ya que no puede enviarlo de nuevo a El Salvador.

Paula Xinis consideró que "ha permanecido detenido por el ICE para llevar a cabo su expulsión a un tercer país sin que exista una orden de expulsión legal".

La conducta de los demandados (el Gobierno de EUA) en los últimos meses desmiente que su detención haya tenido como objetivo fundamental llevar a cabo la expulsión, lo que refuerza aún más la idea de que Abrego García no debe permanecer detenido.

Libertad provisional

Cabe señalar que aunque fue liberado de la custodia del ICE, el salvadoreño sigue sujeto a la libertad provisional impuesta por un juez de Tennesse, a la espera de que se celebre un juicio por tráfico de personas.

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, dijo ayer que el Gobierno Trump planea apelar la decisión de jueza.

"La Casa Blanca y el Gobierno se oponen al activismo de una juez que, en realidad, actúa como activista judicial, algo que, lamentablemente, hemos visto en muchos casos en todo el país", dijo.

Historias recomendadas:

Con información de AP.

spb