Juez Ordena a Trump Detener Despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles

Un juez federal ordenó, hoy, 10 de diciembre de 2025, al gobierno de Donald Trump detener el despliegue de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles.

El juez Charles Breyer rechazó que las protestas contra las autoridades de inmigración sean actos de rebelión. La resolución judicial plantea que el control de las tropas sea devuelto a Gavin Newsom, gobernador de California.

Seis meses después de federalizar por primera vez la Guardia Nacional de California, los acusados aún conservan el control de aproximadamente 300 miembros de la Guardia, a pesar de que no hay evidencia de que la ejecución de la ley federal se vea obstaculizada de ninguna manera, y mucho menos de manera significativa.

El despliegue militar fue pedido por Trump con el objetivo de controlar las protestas contra las redadas migratorias encabezadas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EUA (ICE).

Trump desplegó cientos de elementos de la Guardia Nacional

Cabe señalar que de forma inicial, la administración de Donald Trump desplegó a más de 4,000 mil soldados de la Guardia Nacional de California, posteriormente, ese número, se redujo en el mes de octubre, que de acuerdo con AP quedaron solo 100 tropas.

Mientras que los abogados del Departamento de Justica señalaron que el gobierno aún requiere a la Guardia Nacional en Los Ángeles con el fin de proteger al personal de inmigración, así como a la propiedad federal.

Las autoridades de California acusaron que Trump estaba usando a los miembros de las tropas como uso personal y que se saltó una ley que limita el uso del ejército para asuntos considerados domésticos. Sin embargo, el gobierno de Trump reafirmó que desde los tribunales no se puede cuestionar la decisión presidencial, la cual argumentó proteger de la violencia durante las protestas, en N+ te compartimos qué pasó en ¿Marines Controlarán Protestas en Los Ángeles, California? Así Apoyarán a la GN en EUA.

