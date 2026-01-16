‘La Gallina’, Ganadero Acusado de Operar para ‘El Chapo’, Se Declara Inocente en Estados Unidos

Fue extraditado a Estados Unidos Roberto Nájera Gutiérrez, alias “La Gallina”, señalado por operar para el Cártel de Sinaloa. El ganadero, quien estaba preso en Yucatán, se declaró no culpable en su primera audiencia en Atlanta, Georgia.

Roberto Nájera Gutiérrez se jactaba de ser ganadero exportador.

A "El Gallina" le acusan de coordinar el trasiego de droga desde Colombia y Ecuador hacia México.

También conocido como “Kunfu Panda”, Nájera se declaró inocente de un cargo federal de conspiración para fabricar y distribuir cocaína en Estados Unidos.

Roberto Nájera Gutiérrez había sido conocido como exportador de ganado Brahman. El ganadero originario de Tizimín, Yucatán, aparecía en el Directorio de Miembros de Criadores de la Asociación Estadounidense de Criadores Brahman (ABBA).

No obstante, el Departamento de Justicia le acusa de ser un miembro de alto cargo dentro del Cártel de Sinaloa. Al respecto, el fiscal federal Theodore S. Hertzberg para el Distrito Norte de Georgia declaró:

Como miembro de alto rango del brutal Cártel de Sinaloa, Nájera Gutiérrez es presuntamente responsable de distribuir cantidades masivas de cocaína desde Sudamérica y a través de México, destinadas a envenenar comunidades en Estados Unidos.

Según se lee en el comunicado del Departamento de Justicia estadounidense, este caso forma parte de una colaboración interinstitucional dedicada a desmantelar las organizaciones criminales transnacionales. Al respecto declaró el agente especial Jae W. Chung, de la División de Atlanta de la DEA:

Mediante una cooperación sostenida, estamos responsabilizando a los líderes de los cárteles y reduciendo el daño que causan a nuestras comunidades.

La acusación del Departamento de Justicia indica que Roberto Nájera Gutiérrez dirigía y coordinaba el transporte marítimo de cocaína desde Colombia y Ecuador a Honduras y Guatemala. Una vez que llegaba a Centroamérica en botes, la droga se contrabandeaba a través de la frontera guatemalteca hacia México.

Nájera Gutiérrez presuntamente distribuía dicha cocaína a otros narcotraficantes de alto rango en México. Estos a su vez la transportaban a Atlanta, Chicago y los estados de Florida, Nueva York y California. Además de coordinar su trasiego, “La Gallina” también presuntamente coordinaba la recaudación y remisión de las ganancias a través de cuentas bancarias.

