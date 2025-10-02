Muere Trabajador Mexicano en Supermercado al Enfrentar a Ladrón y Evitar Asalto en Nueva York

El mexicano Leobardo Hernández murió luego de enfrentar al ladrón que intentó asaltar el supermercado donde laboraba en Nueva York, Estados Unidos; su familia exige justicia.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en una tienda Morton Williams, ubicada en 917 9na Av, esquina de West 58th St, cerca de Columbus Circle.

El empleado de 64 años de edad, realizaba sus labores con normalidad, cuando se percató de que un sujeto intentaba llevarse un paquete de cervezas.

Leobardo confrontó al sospechoso y comenzó un forcejeo con el ladrón. Sin embargo, durante el altercado el mexicano recibió un golpe a la altura del pecho que lo llevó directamente al suelo inconsciente.

Al ver esta escena, el ladrón dejó caer las cervezas y huyó del supermercado. Aunque Leobardo Hernandez fue trasladado a un hospital, no fue posible salvarle la vida.

Los medios locales indican que la autopsia reveló que Leobardo tenía un ligero agrandamiento del corazón, placa y problemas de salud previos, por lo que las causas de su muerte están ligadas a un infarto.

Familia pide ayuda para funeral

Una vez que la familia fue notificada del incidente, de inmediato se movilizaron al hospital, donde esperaban obtener noticias esperanzadoras, no obstante, se encontraron con la confirmación del jefe de familia.

Su hijo, Henry Hernández, dijo a medios locales que su padre se mudó a Estados Unidos para conseguir el “sueño americano” y así darle una mejor vida a su familia, en la que él era considerado “el pilar”.

Leonardo Hernandez trabajó en el turno nocturno del supermercado durante más de 10 años y tenía otro empleo de medio tiempo durante el día.

Otro de sus hijos identificado como Harold Hernandez, realizó un Go Found Me para recaudar fondos para el funeral y otros gastos que se avecinan para la familia.

Mi padre era un hombre amable y trabajador que siempre priorizó a su familia, alguien que conmovió la vida de todos los que conoció con su calidez y generosidad. Su fallecimiento ha dejado un vacío en nuestras vidas que jamás podrá llenarse

Asimismo, indicó que ahora tienen “cargas financieras inesperadas”:

Su deseo era ser enterrado en su ciudad natal, México (...) Pido apoyo a quienes lo conocieron o a cualquier persona que haya tenido que ayudar en estos momentos. Cada donación, sin importar la cantidad, se destinará directamente a los preparativos funerarios de mi padre y al proceso de su viaje a México

