Liberan a Alumna de la Universidad de Columbia Detenida por ICE Tras Reunión Trump-Mamdani

El presidente Donald Trump dio la orden de liberar a Elmina Aghayeva, alumna de la Universidad de Columbia, quien fue detenida por agentes del ICE, gracias a la intervención del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

Fue el propio Mamdani quien informó el hecho a través de redes sociales, luego de que durante una reunión en la Casa Blanca le informara sobre el caso de la joven estudiante.

Elmina fue arrestada el jueves por la mañana por cinco agentes federales que entraron en un edificio residencial de Columbia.

De acuerdo con la información, los agentes llegaron sin orden judicial y bajo pretextos, según la rectora en funciones de la universidad, Claire Shipman.

La cabeza de la reconocida universidad publicó en X un video donde explicó lo ocurrido y la mentira dicha por los uniformados para poder entrar al recinto.

Habían entrado diciendo que eran policías que buscaban a un niño desaparecido

Presenta el caso ante Trump

Zohran Mamdani, quien asumió el rol de alcalde de la Gran Manzana en enero pasado, dijo por la misma plataforma que compartió sus preocupaciones sobre el caso de Elmina durante una reunión con Trump.

Acaba de informarme que será liberada de inmediato

Poco más tarde, la propia estudiante confirmó su liberación a través de su cuenta de Instagram: "Acabo de salir hace un rato. Estoy bien y a salvo".

Mamdani dijo que fue a Washington para solicitar fondos federales para ayudar a construir viviendas asequibles en el barrio de Queens, en Nueva York.

En su cuenta de X, el alcalde publicó una foto de pie junto a un sonriente Trump, ambos en la Oficina Oval, en la Casa Blanca, en la segunda reunión de ambos políticos, antes adversarios acérrimos.

