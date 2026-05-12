Luto en la NBA: Mueren el Mismo Día Dos Estrellas de la Duela ¿Quiénes Son?

La NBA está de luto hoy, luego de anunciar la muerte el mismo día de dos jugadores muy queridos. En el primer caso, los Memphis Grizzlies anunciaron este martes 12 de mayo el fallecimiento de Brandon Clarke, jugador de esta franquicia de la NBA en sus siete años en la liga, aunque no revelaron la causa.

"Estamos desconsolados por la trágica pérdida de Brandon Clarke. Brandon fue un compañero de equipo excepcional y una persona aún mejor, cuyo impacto en la organización y en la gran comunidad de Memphis no será olvidado", lamentaron en un comunicado los Grizzlies.

"Expresamos nuestras más profundas condolencias a su familia y seres queridos durante este difícil momento", agregaron.

La organización no aportó más detalles sobre el fallecimiento del alero, de 29 años, y que en su primer año en la liga fue elegido en el mejor quinteto de novatos.

"Estamos devastados por la noticia del fallecimiento de Brandon Clarke. Brandon fue una luz brillante en nuestra liga, conocido por su increíble atletismo, su espíritu competitivo y su carácter genuino. Su pérdida deja un vacío profundo en la familia de la NBA. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, a sus amigos y a toda la organización de los Memphis Grizzlies en este momento de inmenso dolor", dijo en otro comunicado el comisionado de la liga, Adam Silver.

Seleccionado con la 21 elección del 'draft' en 2019 por los Grizzlies, Clarke pasó toda su carrera en Memphis, con promedios de 10.2 puntos y 5.5 rebotes en 309 partidos.

Aunque solo partió como titular en 50 de ellos, destacó como un jugador importante por su aportación desde el banquillo.

En la última temporada regular, en la que los Grizzlies acabaron con el sexto peor balance de la liga, Clarke apenas disputó dos partidos por una grave lesión en la pantorrilla que sufrió en diciembre.

Además, el pasado abril fue arrestado en Arkansas bajo cargos de posesión y tráfico de sustancias controladas.

Muere primer hombre abiertamente gay en la NBA

The following statement was issued today on behalf of the family of Jason Collins:



“We are heartbroken to share that Jason Collins, our beloved husband, son, brother and uncle, has died after a valiant fight with glioblastoma. Jason changed lives in unexpected ways and was an… https://t.co/ggzKT3cbUo — NBA (@NBA) May 12, 2026

Jason Collins, exjugador de la NBA durante muchos años y el primer hombre abiertamente gay en jugar en cualquiera de las cuatro principales ligas deportivas profesionales de Estados Unidos, falleció este martes tras meses de tratamiento contra un glioblastoma. Tenía 47 años.

La NBA anunció el fallecimiento de Collins en un comunicado emitido en nombre de su familia.

“Jason cambió vidas de maneras inesperadas y fue una inspiración para todos los que lo conocieron y para quienes lo admiraban desde la distancia”, decía el comunicado. “Agradecemos las muestras de cariño y las oraciones recibidas durante los últimos ocho meses, así como la excepcional atención médica que Jason recibió de sus médicos y enfermeras. Nuestra familia lo extrañará profundamente”.

En 2013, Collins hizo historia con un ensayo publicado en Sports Illustrated. Había estado considerando la posibilidad de hacerlo público desde 2011, según declaró.

Su decisión fue ampliamente elogiada dentro y fuera de la NBA. El entonces presidente Barack Obama lo llamó para expresarle su apoyo, y Steve Nash, dos veces MVP de la NBA, publicó su "máximo respeto".

Collins fue una estrella del baloncesto en la escuela secundaria en el sur de California junto a su hermano gemelo, Jarron, antes de que ambos brillaran en Stanford. Jason Collins jugó en la NBA para ocho equipos entre 2001 y 2014. Tras su retiro, se convirtió en embajador de la liga. En septiembre, anunció que estaba recibiendo tratamiento para un tumor cerebral avanzado.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, declaró el martes que el impacto e influencia de Collins trascendieron el baloncesto, ya que contribuyó a que la NBA, la WNBA y la comunidad deportiva en general fueran más inclusivas y acogedoras para las futuras generaciones.

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Con información de N+

HVI