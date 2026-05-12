Muere Brandon Clarke, Jugador de la NBA

El alero de los Memphis Grizzlies, Brandon Clarke, falleció a los 29 años de edad, según informaron el equipo, su agencia y la NBA este martes 12 de mayo. "Nos duele profundamente la trágica pérdida de Brandon Clarke. Brandon fue un compañero excepcional y una persona aún mejor, cuyo impacto en la organización y en la comunidad de Memphis jamás olvidaremos", dice el comunicado de los Grizzlies. "Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia y seres queridos en estos momentos difíciles".

Por su parte, Adam Silver el comisionado de la NBA, dijo que "nos entristece profundamente enterarnos del fallecimiento de Brandon Clarke". "Como uno de los miembros más veteranos de los Grizzlies, Brandon era un compañero y líder muy querido que jugaba con enorme pasión y garra".

Luego de que la noticia se dio a conocer, la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto escribió un comunicado. "Nos duele profundamente el trágico fallecimiento de nuestro hermano, Brandon Clarke. Esta es una pérdida irreparable para la hermandad. Recordaremos a Brandon no solo por la inmensa alegría que brindó a tantos a lo largo de su carrera, sino también por las sinceras amistades que forjó, mucho más allá del baloncesto. Nuestras más sentidas condolencias a la familia, amigos y compañeros de equipo de Brandon en estos momentos difíciles".

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¿Qué le pasó a Brandon Clarke?

De momento, ni los Grizzlies ni la agencia de Clarke, Priority Sports, proporcionaron detalles sobre cuándo, dónde o cómo murió Brandon Clarke. Sin embargo, de acuerdo con NBC, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles respondió a una llamada al 911 por una emergencia médica poco después de las 5 de la tarde del lunes 11 de mayo. "Cuando llegaron los paramédicos, declararon a Clarke muerto. Se encontraron utensilios para el consumo de drogas en la vivienda, y el incidente está siendo investigado como una posible sobredosis", detalla la información.

En ese sentido, el portal de noticias antes mencionado señala que se realizará una autopsia para determinar la causa y la forma de la muerte de Clarke, quien según la propia NBC News, Clarke fue arrestado recientemente en Arkansas por cargos que incluyen exceso de velocidad y posesión de una sustancia controlada.

Clarke jugó en Memphis durante los siete años de su carrera después de que el equipo adquiriera sus derechos de Draft de los Oklahoma City Thunder, quienes lo seleccionaron en la primera ronda del de 2019. Brandon apenas pudo jugar en dos partidos de la temporada 2025-26, debido a lesiones en la rodilla y la pantorrilla. En 309 partidos de la NBA, Clarke promedió 10,2 puntos, 5,5 rebotes y un 60,5% de acierto en tiros de campo.

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DB