El expresidente venezolano, Nicolás Maduro, se ejercita a diario en una cárcel federal en Nueva York a la espera de su próxima audiencia en un juicio por narcotráfico, así lo dio a conocer el lunes su hijo durante una marcha en Caracas para reclamar la liberación de su padre.

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¿Cuándo será la segunda comparecencia de Nicolás Maduro?

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados por fuerzas estadounidenses el 3 de enero durante una incursión en Caracas. Comparecerán por segunda vez el jueves 26 de marzo ante un tribunal federal.

"Nos movemos hoy lunes porque este jueves es la audiencia del presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores, secuestrados en Estados Unidos y pedimos por su libertad", declaró su hijo Nicolás Maduro Guerra sobre una movilización convocada por el chavismo para pedir el levantamiento de las sanciones estadounidenses.

Nicolás Maduro adelgaza

Nicolás Maduro Guerra:



“Marchamos para exigir se levantes las sanciones y también porque el 26 será el juicio del presidente, Nicolás Maduro, y lo van a ver fuerte, más delgado, está haciendo ejercicio y defenderán la verdad de Venezuela y su inocencia” pic.twitter.com/mZzsuBgKyF — Madelein Garcia (@madeleintlSUR) March 23, 2026

"Están muy bien, fuertes, muy bien, con mucho ánimo, con mucha fuerza", aseguró el también diputado en declaraciones al canal oficialista Telesur. "Vamos a ver a un presidente delgado, atleta, haciendo ejercicio todos los días", añadió.

Maduro, de 63 años y Flores, de 69, están recluidos en el Metropolitan Detention Center (MDC), ubicado en el sur de Nueva York.

Maduro Guerra confía en que su padre podrá demostrar su "inocencia". "Es una audiencia procesal, una audiencia de chequeo de la fiscalía de la defensa para seguir elevando la verdad de Venezuela y la inocencia de Maduro y Cilia", aseguró.

Primera vez que compareció Maduro

Nicolás Maduro compareció ante el tribunal por primera vez el 5 de enero, dos días después de su captura durante una operación militar estadounidense en Venezuela. Se declaró inocente de los cargos de narcotráfico y afirmó ser un "prisionero de guerra".

Junto a él compareció su esposa, Cilia Flores, de 69 años, quien también se declaró inocente y deberá regresar a la corte con su esposo el 26 de marzo. Maduro gobernó Venezuela con mano de hierro entre marzo de 2013 y enero de 2026.

El país está ahora liderado por Delcy Rodrigues, quien fue su vicepresidenta desde 2018, pero que actualmente trabaja en estrecha colaboración con Washington.

Los abogados del expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, solicitan a un tribunal federal estadounidense que desestime la causa penal en su contra, argumentando que Washington ha violado sus derechos constitucionales al bloquear el acceso a los fondos necesarios para su defensa.

En un escrito presentado ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, los abogados defensores sostienen que las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro impiden que la pareja utilice fondos del gobierno venezolano para pagar su representación legal.

Según argumentan, las restricciones niegan de hecho a Maduro y Flores su derecho, amparado por la Sexta Enmienda, a elegir a su propio abogado, así como su derecho, amparado por la Quinta Enmienda, al debido proceso, ya que ninguno cuenta con los recursos económicos para financiar su defensa.

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Con información de N+

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