Marco Rubio Dice que Movimientos de Tropas de EUA No Son una Medida Punitiva para Europa

Este viernes Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos afirmó que los movimientos de las tropas estadounidenses basadas en Europa no son una medida "punitiva" sino que responden a sus "compromisos globales".

A su llegada a una reunión de ministros de Exteriores de la Alianza Atlántica, Rubio indicó:

"Estados Unidos sigue teniendo compromisos globales que debe cumplir en lo que respecta al despliegue de nuestras fuerzas, lo que nos obliga constantemente a replantearnos dónde destinamos las tropas; no se trata de una medida punitiva, sino simplemente de un proceso continuo que ya existía anteriormente"

Se refirió al anuncio de Trump de que finalmente enviará 5 mil efectivos a Polonia, después de que previamente hubiera cancelado el despliegue de 4 mil a ese país.

La semana pasada Trump también había dicho que retirará 5 mil soldados de las bases estadounidenses en Alemania, anuncio que se dio después de las críticas del canciller alemán, Friedrich Merz, a EUA por su manejo de las negociaciones con Irán.

Trump-OTAN

Rubio se refirió también a que la "decepción" de Trump con algunos miembros de la OTAN en cuanto a su respuesta a las operaciones de EUA en Irán se tratará "a nivel de líderes".

"Las opiniones del presidente -francamente, su decepción con algunos de nuestros aliados de la OTAN y su respuesta a nuestras operaciones en Oriente Medio- están bien documentadas. Es algo que habrá que abordar, pero que no se resolverá ni se tratará hoy. Es algo que se debe discutir a nivel de los líderes"

Se prevé que los días 7 y 8 de julio en Ankara se reúnan en una cumbre los líderes de la Alianza Atlántica.

Redistribución de tropas de EUA

La redistribución de tropas estadounidenses es según Rubio un proceso que seguirá adelante, y consideró que de una manera “muy positiva y productiva”, en colaboración con sus aliados, les permitirá llegar a acuerdos.

Precisó que uno de los ámbitos en los que "sin duda" pueden cooperar es el de la base industrial de defensa.

"Es evidente para el mundo entero, para todos los que formamos parte de la Alianza y más allá, que hoy en día simplemente no somos capaces de producir municiones al ritmo necesario para satisfacer las necesidades futuras"

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Con información de EFE

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