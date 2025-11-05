Matan a Dos de los Tres Monos Fugados Tras Volcadura de Camión en Mississippi, EUA

Ciudadanos mataron a dos de los tres monos fugados tras un accidente vial la semana pasada en Heidelberg, Mississippi, señalaron autoridades estatales.

La noticia cobró notoriedad luego de que se informara que los ejemplares estarían infectados con enfermedades peligrosas, lo que después fue descartado.

Ahora, están en busca del tercer mono que se escapó luego del incidente del 28 de octubre, en medio de la alerta para que los habitantes no se acerquen al animal.

Asesinados a tiros

El primer caso ocurrió el fin de semana, cuando Jessica Bond Ferguson disparó y mató a uno de los macacos fugados dentro de su propiedad.

Señaló que su hijo de 16 años vio al animal afuera de su casa cerca de Heidelberg y al temer por la seguridad de su familia abatió al animal.

La mujer dijo que a los residentes de la zona se les advirtió que los animales eran portadores de enfermedades, por lo que decidió dispararle.

El segundo caso pasó la noche de este lunes. Un civil le disparó al mono después de que lo vio cruzar la carretera a kilómetro y medio donde ocurrió el accidente.

Falta uno por capturar

El Departamento de Vida Silvestre, Pesca y Parques de Mississippi confirmó que uno de los monos sigue sin ser localizado y que los otros dos fueron "recuperados fallecidos".

Se sabe que los macacos Rhesus son agresivos, por lo que se recomienda al público evitar cualquier contacto y no intentar acercarse a ellos

El camión que volcó transportaba 21 monos sobre la autopista interestatal 59, al norte de Heidelberg, lo que facilitó el escape de los ejemplares.

Cinco de ellos fueron abatidos durante las labores de búsqueda, pero tres fueron declarados como desaparecidos. Los 13 monos restantes llegaron a su destino original la semana pasada.

Los monos se encontraban alojados en el Centro Nacional de Investigación Biomédica de la Universidad de Tulane, en Louisiana, una instalación que suele proporcionar primates a organizaciones de investigación científica, según la universidad.

La institución informó que no era la responsable del traslado de los animales y que tampoco pertenecían a Tulane.

Con información de AP

