México y Estados Unidos Firman Acta 333 para Saneamiento de Río Tijuana: ¿En qué Consiste?.

Los gobiernos de México y Estados Unidos firmaron este 15 de diciembre el acta 333 para el saneamiento del río Tijuana, informaron autoridades de ambos países; en N+ te decimos de qué trata el acuerdo que ya entró en vigor.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) destacó que el documento incluye la ruta para atender el problema fronterizo en la región Tijuana–San Diego, pues se busca reducir las descargas de aguas residuales no tratadas y sedimentos hacia el río Tijuana y el océano Pacífico.

El acta fue firmada en Tijuana y recibió la aprobación de las administraciones encabezadas por la presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo del país vecino del norte, Donald Trump, y aplica a partir de este lunes.

🚨The U.S. and Mexico have reached an agreement, signed TODAY, marking additional significant progress towards urgently and permanently ending the Tijuana River Sewage Crisis. This agreement, called Minute 333, outlines many new Mexico-side infrastructure projects, research,… — Lee Zeldin (@epaleezeldin) December 15, 2025

Se trata de un convenio signado a través de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), apuntó la Cancillería mexicana en un comunicado emitido en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente y Conagua.

Lee Zeldin, Administrador de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos​ (EPA, por sus siglas en inglés), dijo que el acuerdo es un gran avance y contempla proyectos de infraestructura, así como el mantenimiento en zonas críticas.

"Estados Unidos y México han llegado a un acuerdo, firmado HOY, que marca un avance significativo hacia la erradicación urgente y permanente de la crisis de aguas residuales del río Tijuana.

"Este acuerdo, denominado Acta 333, describe numerosos nuevos proyectos de infraestructura en México, investigación, mejor monitoreo y planificación para la operación y el mantenimiento de sitios críticos que contribuirán al crecimiento poblacional futuro de Tijuana", compartió en X.

El titular de EPA, apuntó que las aguas residuales de la zona fronteriza han forzado el cierre de playas durante años por malos olores y la degradación del valle del río Tijuana y la pérdida de oportunidades económicas.

Además de enfermar a personas de ambos lados de la frontera. Esta crisis también ha afectado a nuestros Navy SEALs que entrenan en la zona

Marco Rubio, titular del Departamento de Estado de Estados Unidos, dijo que el acta 333 es "un paso necesario" para acabar con la crisis que ha afectado San Diego durante décadas.

Destacó que el gobierno de Trump trabaja en coordinación con sus pares mexicanos "para solucionar esta crisis de salud humana de una vez por todas".

Minute 333 is a necessary step in ending the Tijuana River Sewage Crisis, which has plagued our region for decades.@POTUS is working alongside our Mexican counterparts and partners in the EPA and IBWC to fix this human health crisis once and for all. https://t.co/g3XCXf7YBp — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) December 16, 2025

¿De qué trata el acuerdo?

De acuerdo con la SRE, el acta 333 establece acciones técnicas, financieras y de gobernanza para ejecutar obras concretas de saneamiento en Tijuana e incluye lo siguiente:

Nueva infraestructura de tratamiento y control de sedimentos, para la salud pública, el medio ambiente y las playas de Tijuana y San Diego

Una planeación hídrica a largo plazo para la zona, mediante un plan maestro

Estudios técnicos integrales para anticipar el crecimiento urbano y evitar futuras crisis

Estados Unidos asumirá corresponsabilidad financiera, a través del Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN), para asegurar la operación y mantenimiento de la infraestructura del lado mexicano

"Este nuevo esquema reafirma que la solución al saneamiento fronterizo no recae en un solo país, sino que es una responsabilidad compartida", apuntó la SRE.

El acta da continuidad al Memorando de Entendimiento suscrito el 24 de julio de 2025 en la Ciudad de México, entre la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, Alicia Bárcena, y el titular de EPA, Lee Zeldin.

