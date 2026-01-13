Muere Claudette Colvin, Mujer Arrestada por Negarse a Dar su Asiento en Autobús a Mujer Blanca

Claudette Colvin, defensora de los derechos civiles de afroamericanos, quien se hizo famosa al ser arrestada por no cederle su asiento de autobús a una mujer blanca en 1955, murió a los 86 años, anunciaron su familia y su fundación el martes 13 de enero de 2026.

Con profunda tristeza, la Fundación Claudette Colvin y su familia anuncian el fallecimiento de Claudette Colvin, una querida madre, abuela y pionera de los derechos civiles. Deja un legado de valentía que ayudó a cambiar el curso de la historia estadounidense

¿Quién fue Claudette Colvin?

Claudette Colvin estudiaba historia afroamericana en la escuela y el 2 de marzo de 1955, fue detenida tras negarse a ceder su asiento a una mujer blanca en un autobús en Montgomery, la misma ciudad del sur de Estados Unidos donde la protesta de la activista Rosa Parks fue noticia. Esto recordó Colvin en una visita a París en abril de 2023.

Permanecí sentada en mi asiento, porque la señora podría haberse sentado frente a mí, pero se negó porque una persona blanca no debía sentarse cerca de una persona negra

Colvin estuvo brevemente en prisión por alteración del orden público. Al año siguiente, se convirtió en una de las cuatro mujeres afroamericanas que presentaron una demanda, impugnando la segregación de asientos en los autobuses de Montgomery.

El caso prosperó y afectó al transporte público de todo Estados Unidos, incluyendo trenes, aviones y taxis. El papel de Colvin en el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos fue menos reconocido que el de Parks, quien ya era una figura clave en la sección local de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP) en el momento de su arresto.

En cambio, la detención de Parks desencadenó un boicot de autobuses de un año en Montgomery que catapultó al líder de los derechos civiles, el reverendo Martin Luther King Jr., a la fama nacional.

Justicia de EUA limpió nombre de Claudette Colvin al final de su vida

Claudette Colvin nació en Alabama en 1939 como la mayor de ocho hermanas, sería excluida del movimiento por los derechos civiles al quedar embarazada fuera del matrimonio.

Pasó décadas en el anonimato, trabajando durante 30 años en una residencia de ancianos católica, cuidando a pacientes ancianos como auxiliar de enfermería. Pero obtuvo reconocimiento más adelante en su vida.

Sin embargo, no fue hasta 2021 que un tribunal estadounidense anuló el registro de su arresto y sentencia por delincuencia en 1955.

