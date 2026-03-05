Muere Haitiano en Centro de Detención en Estados Unidos; Había Reportado Dolor en una Muela

Un hombre haitiano que estuvo recluido por meses en un centro de detención de inmigración de Arizona murió el lunes en un hospital luego de no recibir atención por una infección dental, según declaró su hermano.

Emmanuel Damas, de 56 años, le dijo al personal médico del Centro Correccional de Florence que tenía dolor en una muela a mediados de febrero, pero no fue enviado a un dentista, indicó Presly Nelson, su hermano.

Nelson cree que el personal del centro no tomó en serio las quejas de su hermano, a pesar de que se trataba de una afección tratable.

Manifestó que esperaría una muerte como esa en países con un acceso menor a la atención médica, pero no en Estados Unidos.

"Como país - ahora soy estadounidense - creo que podemos hacerlo mejor que eso"

Damas se encuentra entre al menos 9 personas que han muerto este año bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no respondió de a correos electrónicos de AP solicitándole sus comentarios.

En tanto el ICE había indicado que esperaba emitir un comunicado de prensa el miércoles.

Muerte de mexicano

Antes, funcionarios del ICE anunciaron la muerte del mexicano Alberto Gutiérrez Reyes, que había estado en un centro de detención en California y murió el 27 de febrero en un hospital luego de reportar dolor en el pecho y falta de aire.

En un informe de la Oficina del Médico Forense del Condado Maricopa el miércoles la causa de la muerte de Damas aparecía como "pendiente".

