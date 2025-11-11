Mueren 20 Soldados en Accidente de Avión Militar Turco en Georgia.

Veinte soldados turcos murieron en el accidente de un avión de carga militar en el este de Georgia, anunció este miércoles el Ministerio de Defensa de Turquía.

"Nuestros heroicos camaradas de armas fueron martirizados el 11 de noviembre de 2025 en el accidente de nuestro avión de carga militar C-130 que había despegado de Azerbaiyán para regresar a Turquía", dijo el ministro de Defensa, Yasar Guler, en un comunicado en la red social X junto a fotos de las 20 víctimas.

Las autoridades inicialmente no publicaron las posibles causas del accidente aéreo. Los restos del avión fueron localizados al final de la tarde del martes, indicaron las autoridades turcas.

¿Cómo fue el accidente?

Videos aficionados filmados por testigos del percance muestran una aeronave que cae mientras gira. El aparato deja una estela de humo blanco antes de estrellarse a lo lejos.

En las imágenes, divulgadas por la prensa de Azerbaiyán, el avión se observa parcialmente desintegrado durante la caída.

El Ministerio del Interior de Georgia indicó que la aeronave cayó en la zona de Sighnaghi, a unos 5 km de la frontera con Azerbaiyán.

El control de tráfico aéreo de Georgia dijo que esta desapareció de su radar poco después de entrar a su espacio aéreo "sin transmitir una señal de socorro", y que fue alertado del accidente por los servicios de emergencia.

Un equipo turco de investigación llegó al lugar del choque temprano este miércoles y estaba inspeccionando los restos del avión, que se habían esparcido por un área muy grande, informó el medio turco Haberturk.

Extienden condolencias Azerbaiyán y Georgia

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y otros funcionarios turcos habían asistido a las celebraciones del Día de la Victoria de Azerbaiyán en Bakú el 8 de noviembre, conmemorando el éxito militar de Azerbaiyán sobre Armenia en el control de la región de Karabaj en 2020, conocida internacionalmente como Nagorno-Karabaj, un conflicto que había durado casi cuatro décadas.

El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, y la ministra de Relaciones Exteriores de Georgia, Maka Botchorishvili, extendieron sus condolencias a sus homólogos turcos por el accidente del martes.

"Estamos profundamente conmocionados por la noticia de la pérdida de vidas de nuestros soldados en el accidente ocurrido en suelo georgiano", dijo Aliyev en un mensaje, según la agencia Anadolu.

Los aviones de carga militar C-130 son ampliamente utilizados por las fuerzas armadas de Turquía para transportar personal y manejar operaciones logísticas.

Turquía y Azerbaiyán mantienen una estrecha cooperación militar.

Con información de AFP

