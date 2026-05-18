Tormentas y Tornados Amenazan a Oklahoma en Finales del Oeste de la NBA.

Los asistentes al primer juego de las Finales de la Conferencia Oeste de la NBA lidian con tormentas en Oklahoma, donde la noche de este lunes 18 de mayo se advirtió de potencial de tornados, fuertes vientos y granizo de gran tamaño.

El Servicio Meteorológico de Norman emitió las alertas desde la mañana, y señaló que las afectaciones serían durante y después del partido entre el Oklahoma City Thunder y los San Antonio Spurs.

La serie está marcada por el duelo entre Shai Gilgeous-Alexander, Jugador Más Valioso de la temporada (MVP), y Victor Wembanyama, ganador del premio al Defensor del Año. Adam Silver, comisionado de la NBA, entregó el Trofeo Michael Jordan al escolta de los Thunder antes del encuentro.

El Oklahoma City Thunder, actual campeón de la NBA y dueño del mejor récord de la temporada, recibió a sus rivales en el Paycom Center.

El equipo local llegó invicto en los playoffs con marca de 8-0 y respaldado por la mejor defensa de la liga, mientras que los visitantes arribaron con confianza tras eliminar a varios de los favoritos de la Conferencia Oeste.

Sin embargo, el ambiente previo estuvo bajo amenaza constante por las alertas meteorológicas emitidas durante toda la jornada por las autoridades.

Alerta de frente frío y vientos destructivos

Desde la tarde, se avisó del riesgo de tormentas severas asociado a una línea seca y al avance de un frente frío. Aunque inicialmente las probabilidades de precipitación eran bajas, entre 20 y 25%, durante la noche aumentaron hasta 80%, especialmente en el norte de Oklahoma.

Meteorólogos alertaron que todos los riesgos severos eran posibles, incluidos granizo de gran tamaño, vientos destructivos y tornados aislados.

Hacia las 15:55 horas, tiempo local, comenzó el monitoreo de un potencial adicional de desarrollo de tormentas en el centro-oeste y suroeste del estado, así como en partes del norte de Texas. En ese momento se indicó que las tormentas podrían volverse fuertes, con granizada y ráfagas dañinas como principales amenazas, aunque también existía la posibilidad de uno o dos tornados.

Minutos después, a las 15:34 horas, se emitió una vigilancia de tornado para partes de Oklahoma y Texas, vigente hasta la medianoche.

Para las 16:38 horas, las tormentas ya se desarrollaban e intensificaban en sectores del suroeste de Oklahoma y el oeste del norte de Texas, donde se reportó potencial de vientos destructivos y caída de granizo.

A las 17:10 horas, tormentas eléctricas dispersas avanzaban por el centro-oeste y suroeste de Oklahoma rumbo al noreste, mientras que una hora después se informó sobre una tormenta severa moviéndose por el oeste central del estado, afectando sectores de la autopista interestatal I-40.

[5/18] 10:30 PM - Line of storms continues to approach parts of northern OK. The showers/storms are expected to build/develop in parts of northern OK over the next hour or so. Strong winds and hail will be possible. #okwx pic.twitter.com/Ji38lk4TUH — NWS Norman (@NWSNorman) May 19, 2026

Poco después de las 20:00 horas, la vigilancia de tornados fue cancelada. Sin embargo, meteorólogos señalaron que seguían monitoreando el desarrollo de tormentas asociadas al frente frío durante la noche y madrugada del martes, con riesgo de vientos fuertes.

A las 21:04 horas, el frente frío ya avanzaba sobre el extremo noroeste de Oklahoma. Localidades como Buffalo registraban temperaturas de 19 grados Celsius y fuertes vientos del norte, mientras se esperaba un descenso térmico conforme el sistema avanzara hacia el sur y sureste del estado.

Para las 22:00 horas, la línea de tormentas procedente de Kansas se acercaba a la frontera entre Oklahoma y Kansas, con posibilidad de fortalecerse sobre el norte del estado. Media hora después, meteorólogos reiteraron que nuevas lluvias y tormentas podrían desarrollarse en la región durante la noche, acompañadas de vientos fuertes y granizo.

Historias recomendadas:

ASJ