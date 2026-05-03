Papa Recibirá a Marco Rubio en el Vaticano tras Choque con Trump; Esto Se Sabe

Todo parece coincidir con que el papa León XIV recibirá en el Vaticano al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, un encuentro que ocurrirá un mes después del choque entre el pontífice y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

¿Cuándo se reunirá el papa con Marco Rubio?

La reunión en el Vaticano está prevista para este jueves 7 de mayo de 2026, según adelantan medios italianos, señalando fuentes de la Santa Sede.

León XIV, es reconocido como el primer pontífice estadounidense de la historia y que ya antes de su elección, había criticado las políticas migratorias de Trump, ha mantenido desencuentros con el mandatario republicano, el más reciente episodio fue por la guerra en Irán.

Antecedentes de la relación entre la administración Trump y el papa

Hace un mes, el 7 de abril, el papa tachó de "inaceptable" la amenaza del presidente estadounidense de acabar con "toda una civilización" en su guerra contra Teherán, a lo que Trump respondió llamándole "débil" y "pésimo en política exterior".

Una semana después, León XIV dijo que no temía a la Administración Trump y rechazó tener algún interés en debatir con el mandatario, y que su intención es seguir predicando la paz.

"No, no le tengo miedo a la administración Trump, ni a proclamar el mensaje del Evangelio en voz alta, que es para lo que creo que debo estar aquí, y por eso está aquí la Iglesia. No somos políticos, no vemos la política exterior desde la misma perspectiva, sino como constructores de paz", dijo en el primer día de su viaje a África.

El jefe de la diplomacia estadounidense volará a Roma para, además de otros previsibles compromisos en la capital italiana, reunirse con el papa y tratar de tender un puente a la relación entre Washington y el Vaticano.

No será la primera vez que se vean sino que ya el 19 de mayo de 2025 León XIV se reunió con Rubio y el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ambos católicos, un día después del inicio de su papado.

se reunió con Rubio y el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ambos católicos, un día después del inicio de su papado. Precisamente el próximo viernes 8 de mayo se cumplirá el primer aniversario de la elección de Prevost, una jornada que celebrará visitando el santuario de Nuestra Señora del Rosario en Pompeya, cerca de Nápoles.

Marco Rubio disfruta como DJ de bodas

MOMENTS AGO, BEHIND THE SCENES—Our Great Secretary of State @MarcoRubio DJ’s weddings too! Here he is in action tonight at a family wedding…



Let’s goooooo!!!🎶🎼🎵 pic.twitter.com/P8o79iwmZG — Dan Scavino Jr.🇺🇸🦅 (@DanScavino) May 3, 2026

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se hizo viral luego de ser captado como DJ de bodas.

El político de origen cubano mostró un momento relajado, mientras disfrutaba una faceta desenfadada, animando una fiesta como DJ en una reunión familiar.

El video fue compartido por Dan Scavino, Subjefe de Gabinete adjunto del presidente Trump, así es como lo dio conocer:

“Nuestro gran secretario de Estado, Marco Rubio, también hace de DJ en bodas, aquí está en acción esta noche en una boda”, aseguró Dan Scavino.

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Con información de N+

HVI