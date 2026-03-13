Paran Operaciones en Aeropuertos de Washington; Investigan Olor Químico en Área de Tráfico Aéreo

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy publicó en su cuenta de X, que se trabaja en investigar el origen de un fuerte olor proveniente del TRACON de Potomac que está afectando las operaciones en los siguientes aeropuertos:

Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington (DCA)

Aeropuerto Internacional Washington Dulles (IAD)

Aeropuerto Internacional de Baltimore-Washington (BWI)

Aeropuerto Internacional de Richmond (RIC)

Noticia relacionada: Fórmula 1: Cancelarán Dos Grandes Premios Debido a la Guerra en Medio Oriente

La Administración Federal de Aviación (FAA) informó que los vuelos fueron suspendidos luego de que se reportara un fuerte olor a productos químicos en una instalación de control de tráfico aéreo cercana.

De acuerdo con medios en Estados Unidos, se prevé que el paro de operaciones en tierra se extienda hasta las 19:00 horas.

N+ te estaremos informando sobre la actualización del paro de operaciones en tierra.

Historias recomendadas:



