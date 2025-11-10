El presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, ordenó hoy, 10 de noviembre de 2025, a todos los controladores de tráfico aéreo que regresen a su trabajo.

Mediante su cuenta de Truth Social, Trump indicó que los controladores de tráfico aéreo deben regresar a sus puestos “ahora mismo”, a pesar de que no están recibiendo sus salarios debido al cierre gubernamental, y amenazó con castigar económicamente a aquellos que no lo hagan.

¡Todos los controladores de tráfico aéreo deben regresar al trabajo, AHORA MISMO!!! Cualquiera que no lo haga tendrá descuentos sustanciales.

Trump premiará a "grandes patriotas" que no dejaron de trabajar

El presidente Trump destacó que para aquellos controladores aéreos que fueron “grandes patriotas” y no se tomaron ningún día libre por la farsa del cierre del gobierno demócrata, podría haber una bonificación de 10 mil dólares por persona.

Recomendaré una bonificación de $10,000 por persona por su distinguido servicio a nuestro país.

Sindicato responde a Trump

Por su parte, el presidente del sindicato de controladores aéreos de Estados Unidos, Nick Daniels, pidió el fin inmediato del cierre gubernamental más largo del país, y advirtió del aumento de los riesgos que supone que los empleados de seguridad trabajen sin cobrar.

"Ya basta", declaró Nick Daniels en una rueda de prensa en la que calificó como "un paso en la dirección correcta" la decisión del Senado de debatir formalmente un acuerdo presupuestario que ponga fin al "shutdown".

Con información de N+ y AFP

