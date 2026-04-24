Pentágono Busca Suspender a España de la OTAN por No Apoyar Operación en Irán

Un correo electrónico interno del Pentágono describe las opciones que Estados Unidos tiene para sancionar a los aliados de la OTAN que, a su juicio, no apoyaron las operaciones estadounidenses en la guerra contra Irán.

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En estas opciones se incluyen la suspensión de España de la alianza y la revisión de la postura estadounidense sobre la reclamación británica de las Islas Malvinas, así lo reporta la agencia Reuters.

Las opciones políticas se detallan en una nota preparada por Elbridge Colby, principal asesor político del Pentágono, quien expresó su frustración ante la aparente reticencia o negativa de algunos aliados a conceder a Estados Unidos acceso, bases y derechos de sobrevuelo (conocidos como ABO) para la guerra contra Irán.

Una de las opciones contempla la suspensión de países "difíciles" de puestos importantes o prestigiosos en la OTAN, indicó el funcionario.

Trump ha criticado duramente a los aliados de la OTAN

El presidente Donald Trump ha criticado duramente a los aliados de la OTAN por no enviar sus armadas para ayudar a abrir el Estrecho de Ormuz, que fue cerrado al transporte marítimo mundial tras el inicio de la guerra aérea el 28 de febrero. También ha declarado que está considerando retirarse de la alianza.

Pero el correo electrónico no sugiere que Estados Unidos vaya a hacerlo, afirmó el funcionario. Tampoco propone el cierre de bases en Europa.

Sin embargo, el funcionario se negó a decir si las opciones incluían una esperada retirada de algunas fuerzas estadounidenses de Europa.

La guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán ha planteado serias dudas sobre el futuro del bloque, con 76 años de historia, y ha provocado una preocupación sin precedentes ante la posibilidad de que Estados Unidos no acuda en ayuda de sus aliados europeos en caso de ataque, según analistas y diplomáticos.

Gran Bretaña, Francia y otros países afirman que unirse al bloqueo naval estadounidense equivaldría a entrar en la guerra, pero que estarían dispuestos a ayudar a mantener abierto el estrecho una vez que se alcanzara un alto el fuego duradero o terminara el conflicto.

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Con información de N+

HVI