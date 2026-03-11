Posponen Audiencia de ‘El Cuini’, Cuñado de ‘El Mencho’, en Nueva York

Este miércoles, 11 de marzo de 2026, se dio a conocer que la audiencia en Nueva York de Abigael González Valencia, alias 'El Cuini', cuñado de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, 'El Mencho', que estaba programada para este mes de marzo, se pospuso.

Esta resolución se da a petición de la defensa de 'El Cuini', quién esta negociando con la Fiscalía una resolución al caso, que apunta a un acuerdo de cooperación. La fecha de la próxima audiencia será el 8 de mayo.

¿Quién es El Cuini?

Abigael González Valencia, líder de Los Cuinis, es cuñado de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, y fue extraditado a Estados Unidos el 12 de agosto de 2025.

Su detención ocurrió el 28 de febrero de 2015 en un restaurante de Puerto Vallarta , Jalisco, durante un operativo de la Secretaría de Marina ( Semar ).

, Jalisco, durante un operativo de la Secretaría de Marina ( ). En aquel entonces, el Cártel Jalisco Nueva Generación era considerado como una organización de reciente creación, y González Valencia fue señalado inmediatamente como uno de los fundadores de la organización de Los Cuinis.

era considerado como una organización de reciente creación, y González Valencia fue señalado inmediatamente como uno de los fundadores de la organización de El 6 de mayo, Abigael González fue ingresado en el penal del Altiplano, en cumplimiento a una orden de detención provisional con fines de extradición.

Para ese entonces, el Departamento de Estado de Estados Unidos ya había congelado bienes de las organizaciones criminales vinculadas a Oseguera Cervantes y a El Cuini.

Además, de acuerdo con la agencia AFP, el gobierno estadounidense ya había señalado que los dos cárteles tenían un origen común , que se remontaba al llamado Cártel del Milenio, que operó en la década los noventa. Ambas organizaciones eran señaladas por tráfico de cocaína.

, que se remontaba al llamado Cártel del Milenio, que operó en la década los noventa. Ambas organizaciones eran señaladas por tráfico de cocaína.

