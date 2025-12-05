¿Qué Significa YMCA? Letra en Español de la Canción que Bailó Trump en Sorteo del Mundial 2026

Hay una canción que siempre pone a bailar a Trump, lo cual hacía desde su campaña y hasta sus eventos ya como presidente: YMCA, de Village People. Y hoy no fue la excepción, este 5 de diciembre 2025, luego de que se llevara a cabo el Sorteo del Mundial 2026, Trump volvió a bailar YMCA.

Village People fue la banda encargada de cerrar el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, y lo hizo con su popular canción YMCA, que siempre pone a bailar a Trump.

¿Qué dice la letra de la canción YMCA que baila Trump?

Aunque significa Young Men’s Christian Association, una asociación cristiana muy popular en Estados Unidos, y con presencia en más de 100 países, el significado de su letra no es nada religioso, al contrario, es en sentido irónico.

Incluso, la Young Men’s Christian Association demandó al grupo por usar su nombre y dedicarles la canción. Y es que en realidad la letra se refiere a una conocida zona de la comunidad gay en Nueva York, por lo que se volvió en un referente en la comunidad de la diversidad sexual, desde su lanzamiento en 1978.

Letra

Muchacho, no necesitas sentirte mal

Dije: Muchacho, levántate del suelo

Dije: Muchacho, porque estás en una ciudad nueva

No hay razón para estar infeliz

Muchacho, hay un lugar al que puedes ir

Dije: Muchacho, cuando te quedes corto de dinero

Puedes quedarte allí, y estoy seguro de que vas a encontrar

Muchas formas de pasar un buen rato

Es divertido quedarse en la A-C-J

Es divertido quedarse en la A-C-J

Tienen de todo

Para que ustedes, los hombres, disfruten

Puedes pasar el rato con todos los chicos

Es divertido quedarse en la A-C-J

Es divertido quedarse en la A-C-J

Puedes limpiarte

Puedes tener una buena comida

Puedes hacer lo que quieras

Muchacho, ¿me estás escuchando?

Incluso, Randy Jones, uno de sus integrantes actualmente tiene más de 70 años y se casó con su novio de 20 años en 2004.

En marzo de 2020, se registró la canción en el Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.

Significativo para la cultura, histórica o estética

