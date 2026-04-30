¿Qué Foto Publicó James Comey, Exdirector del FBI, por la que Hoy se Entregó en Corte de EUA?

El exdirector del FBI James Comey hizo su primera comparecencia ante un tribunal este miércoles 29 de abril por una foto polémica en un caso penal en su contra que, según expertos legales, presenta obstáculos significativos para la fiscalía y probablemente será difícil que el Departamento de Justicia gane.

Comey fue acusado formalmente en Carolina del Norte el martes de proferir amenazas contra el presidente Donald Trump relacionadas con una imagen que publicó el año pasado en redes sociales.

El mandatario ha acusado que el exfuncionario sugirió asesinarlo utilizando un término mafioso.

La acusación formal es la segunda contra Comey, un adversario de Trump desde su etapa como director del FBI. La primera, por cargos no relacionados de declaración falsa y obstrucción, fue desestimada por un juez en noviembre pasado.

Ahora, los fiscales enfrentan su propio reto: demostrar que Comey pretendía comunicar una amenaza real o, al menos, que desestimó la posibilidad de que la declaración pudiera entenderse como una amenaza.

¿Cuál fue la foto polémica?

La imagen en cuestión eran conchas marinas dispuestas formando los números "86 47" sobre la arena de una playa.

El Departamento de Justicia sostiene que esos números equivalían a una amenaza contra Trump, el 47.º presidente.

Comey ha manifestado que supuso que los números reflejaban un mensaje político, no un llamado a la violencia, y que eliminó la publicación de Instagram en cuanto vio que algunas personas la estaban interpretando de esa manera.

Por la noche del miércoles, Trump insistió en que la referencia era para asesinarlo.

"'86' es un término de la mafia que significa 'mátalo'. Dicen '86 a ese tipo'. '86 47' significa 'matar al presidente Trump'", indicó.

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"James Comey, quien es un policía corrupto, de los peores, sabe esto perfectamente. ¡OCHO MILLAS AFUERA, SEIS PIES BAJO TIERRA! ¿No le mintió también al FBI sobre esto? ¡Yo creo que sí!", añadió.

La acusación formal sostiene que Comey actuó "a sabiendas y deliberadamente", pero el escueto lenguaje no sustenta esa afirmación. El secretario de Justicia interino Todd Blanche se ha negado a detallar qué pruebas de intención tiene el gobierno.

La carga alta para el gobierno

Pero las amplias protecciones de la Primera Enmienda para la libertad de expresión, los precedentes de la Corte Suprema y las declaraciones públicas de Comey que indican que no pretendía transmitir una amenaza probablemente impondrán una carga muy alta para el gobierno.

"Aquí, '86' es ambiguo: no necesariamente amenaza con violencia y el hecho de que fuera el director del FBI quien publicara esto abierta y notoriamente en un sitio público de redes sociales sugiere que no pretendía transmitir una amenaza de violencia", escribió en un mensaje de texto John Keller, alto funcionario del Departamento de Justicia que encabezó una comisión para procesar amenazas violentas contra trabajadores electorales.

El caso fue presentado en el Distrito Este de Carolina del Norte, donde se encuentra la playa en la que Comey ha dicho que encontró las conchas. Comey hizo una breve comparecencia ante el tribunal en el juzgado federal de Alexandria, Virginia, el estado donde vive.

No habló ni se declaró culpable o inocente durante la comparecencia. Pero su equipo legal planteó al menos un argumento, y el abogado defensor Patrick Fitzgerald señaló que la acusación es vengativa y selectiva, y pedirán a los fiscales conservar comunicaciones que pudieran ser relevantes para esa moción.

El mandatario ha acusado que el exfuncionario sugirió asesinarlo utilizando un término mafioso. Foto: IG | James Comey.

El juez federal William Fitzpatrick también rechazó la solicitud del gobierno de imponer condiciones a la liberación de Comey, al considerarla innecesaria.

¿La venganza del presidente?

Como director del FBI, Comey supervisó los primeros meses de una investigación sobre si la campaña de Trump en 2016 se coordinó con Rusia para influir en el resultado de las elecciones de ese año.

Trump despidió a Comey meses después de iniciado el primer mandato presidencial, y desde entonces el presidente y sus partidarios han buscado represalias por la investigación sobre Rusia.

La Corte Suprema ha sostenido que las declaraciones no están protegidas por la Primera Enmienda si cumplen el umbral legal de una “amenaza real”.

Eso exige que los fiscales demuestren, como mínimo, que un acusado desestimó temerariamente el riesgo de que una declaración pudiera percibirse como una amenaza de violencia.

En un caso de la Corte Suprema de 2023, la mayoría determinó que los fiscales deben demostrar que el "acusado tenía cierta comprensión subjetiva de la naturaleza amenazante de sus declaraciones".

La Corte Suprema también ha concluido que el discurso político hiperbólico está protegido.

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Con información de AP

ASJ