¿Qué Pasó en Michigan, EUA? FBI Responde a Tiroteo y Atropellamiento Masivo en Sinagoga

Un ataque con vehículo sacudió este jueves la sinagoga Temple Israel de West Bloomfield, Michigan. El conductor falleció y un oficial de seguridad resultó herido.

La Policía Estatal de Michigan informó este jueves que tomó conocimiento del tiroteo. Las autoridades dijeron en un inicio que se trató de un tirador activo con una aparente embestida con vehículo.

Un herido, ningún niño lesionado

De acuerdo con medios locales, un vehículo irrumpió en las instalaciones de la sinagoga. Ningún niño ni miembro del personal resultó herido; sin embargo, un oficial de seguridad fue impactado por el vehículo y se espera que se recupere. El conductor del automóvil murió.

Lo que ocurrió en la sinagoga Temple Israel

La Policía Estatal de Michigan dio a conocer este jueves que tomó conocimiento de un tiroteo en la sinagoga Temple Israel, ubicada en West Bloomfield Township, en el condado Oakland. El ataque no se limitó a un solo método: las autoridades describen un doble escenario que incluye tanto un tirador activo dentro o en los alrededores del recinto como una aparente embestida con vehículo.

West Bloomfield es una comunidad suburbana del área metropolitana de Detroit con una importante presencia de población judía, lo que convierte a Temple Israel en uno de los centros religiosos más reconocidos de la región.

El FBI entra al caso y Kash Patel lo confirma

La respuesta federal llegó de forma inmediata. Kash Patel, director del FBI, publicó en la red social X un mensaje en el que confirmó la intervención del buró en el lugar de los hechos.

"El personal del FBI se encuentra en el lugar junto con sus socios en Michigan y está respondiendo a la aparente situación de atropello con vehículo y tirador activo en la sinagoga Temple Israel, en West Bloomfield Township, Michigan", escribió Patel.

FBI personnel are on the scene with partners in Michigan and responding to the apparent vehicle ramming and active shooter situation out of Temple Israel Synagogue in West Bloomfield Township, Michigan. @FBIDetroit — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) March 12, 2026

El presunto atacante murió

Una fuente citada por la agencia AP informó que el presunto autor del tiroteo falleció. La nota de AP no ofreció detalles adicionales sobre las circunstancias de su muerte, si fue abatido por las fuerzas del orden o si se trató de otro desenlace.

La gobernadora de Michigan reaccionó al ataque

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, publicó un mensaje en el que se pronunció sobre el incidente.

"Estoy siguiendo los informes de un tiroteo activo en el Templo Israel en West Bloomfield. Estamos trabajando con la Policía Estatal de Michigan para obtener más información. Esto es desgarrador. La comunidad judía de Michigan debería poder vivir y practicar su fe en paz. El antisemitismo y la violencia no tienen cabida en Michigan", publicó Whitmer.

Con información de Reuters y AP.

