¿Quién Es Eileen Wang, Alcaldesa en EUA Acusada por el FBI de Ser Agente del Gobierno Chino?

La alcaldesa de Arcadia, California, Eileen Wang, renunció luego de admitir haber actuado como agente extranjera ilegal de China. Aseguró que colaboró con la República Popular China para difundir propaganda a través de un sitio web de noticias falsas en territorio estadounidense entre 2020 y 2022.

Video relacionado: Exhiben a Hombre que Espía Casas para Buscar Cosas de Valor

¿Quién es Eileen Wang?

En noviembre de 2022 , Eileen Wang fue elegida concejala de Arcadia ; esta ciudad se localiza en el Valle de San Gabriel, en el condado de Los Ángeles.

, ; esta ciudad se localiza en el Valle de San Gabriel, en el condado de Los Ángeles. La política, de 58 años, trabajó con su entonces prometido, Yaoning “Mike” Sun, en un sitio web llamado “U.S. News Center”, que afirmaba ser una fuente de noticias para la comunidad chino-estadounidense, se descubrió que ambos realizaban órdenes de Beijing a través del sitio.

En 2024, la fiscalía acusó a Sun de conspiración y de actuar como agente ilegal de un gobierno extranjero.

Wang afirmó que su relación con Sun terminó ese año. Su expareja también fue su jefe de campaña para la candidatura de Wang al Concejo Municipal.

En 2025, Wang intentó distanciarse de Sun, declarando que “no era responsable de las acciones de otros” y que no renunciaría al cargo que ocupaba en el Concejo Municipal.

En febrero, Sun fue sentenciado a cuatro años de prisión federal por actuar como agente encubierto de la República Popular China.

Los fiscales afirman que Sun y sus jefes chinos intentaron convertir a Wang en una figura política destacada con la esperanza de que alcanzara un alto cargo y promoviera los objetivos de China en California.

🚨CASE UPDATE from @FBILosAngeles: Arcadia, California, Mayor Federally Charged with Acting as Illegal Agent of the People’s Republic of China



Eileen Wang has been charged in federal court with acting as an illegal agent of the People’s Republic of China (PRC). From late 2020… pic.twitter.com/xespi8DizV — FBI (@FBI) May 11, 2026

Según el acuerdo de culpabilidad difundido por el FBI, Wang y Sun "ejecutaron directivas" del gobierno chino, publicando propaganda diseñada para impulsar a China, al tiempo que informaban a sus superiores con capturas de pantalla que mostraban cuántas personas habían visto las noticias.

Eileen Wang admitió haber servido a los intereses del gobierno chino

The mayor of Arcadia, California, has been charged in federal court with acting as an illegal agent of the People’s Republic of China (PRC), the Justice Department announced today.



“Individuals elected to public office in the United States should act only for the people of the… pic.twitter.com/joIXV7xNQK — National Security Division, U.S. Dept of Justice (@DOJNatSec) May 11, 2026

Las autoridades federales informaron que Eileen Wang admitió haber servido a los intereses del gobierno chino a través de un sitio web de noticias. La exalcaldesa de Arcadia se declaró culpable tras ser acusada de actuar como agente ilegal de la República Popular China, según informó el Departamento de Justicia (DOJ) este lunes 11 de mayo de 2026.

El Departamento de Justicia afirmó que Wang y Sun recibieron directivas de funcionarios chinos para publicar contenido favorable al gobierno chino y difundir propaganda en nombre de la República Popular China (RPC).

“Resulta profundamente preocupante que alguien que previamente recibió y ejecutó directivas de funcionarios del gobierno de la RPC ocupe ahora un cargo de confianza pública, especialmente porque esa relación con dicho gobierno extranjero nunca se había revelado”, declaró el Fiscal General Adjunto para la Seguridad Nacional, John A. Eisenberg.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Wang también publicó un artículo por orden del Ministerio de Asuntos Exteriores chino en noviembre de 2021.

El sitio web de la ciudad de Arcadia, Wang renunció al consejo municipal y dejó el cargo de alcaldesa el lunes.

Como parte del acuerdo de culpabilidad, Wang admitió haber trabajado para el gobierno chino en territorio estadounidense sin notificarlo.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI