Imponen Pena de Muerte a Altos Funcionarios de China: ¿De Qué Acusan a Exministros de Defensa?

Este jueves 7 de mayo de 2026, un tribunal militar de China condenó a dos exministros de Defensa a penas de muerte, en lo que representa las sentencias más recientes en la campaña del presidente Xi Jinping para purgar a altos funcionarios.

Según la agencia oficial de noticias Xinhua, se trata de los exministros Wei Fenghe y Li Shangfu.

Las acusaciones contra exministros

El tribunal dijo que Wei Fenghe era culpable de aceptar sobornos y lo condenó a la pena capital con un aplazamiento de dos años.

Además, indicó que Li Shangfu era culpable de aceptar y ofrecer sobornos, y le impuso la misma condena.

Cabe señalar que en China, las penas de muerte suspendidas suelen conmutarse por cadena perpetua.

Noticia relacionada: Trump Restablecerá el Pelotón de Fusilamiento como Pena de Muerte en Estados Unidos.

Lucha contra la corrupción

Hace más de una década, Xi Jinping inició una lucha contra la corrupción y su campaña ha continuado sin cesar.

En enero incluso se destituyó al general de mayor rango de China y de la cúpula militar. La poderosa Comisión Militar Central de China, que antes tenía 11 miembros, ahora cuenta con un único miembro, además del propio Xi.

Aunque la campaña apunta a la corrupción, Xi también la ha utilizado como una forma de consolidar la lealtad política y el control entre la élite.

Noticia relacionada: UE Está Preocupada por Ley en Israel para Establecer la Pena de Muerte por Ahorcamiento.

¿Exministros tuvieron desacuerdo con el presidente?

Hasta el momento no está claro si alguno de los dos hombres tuvo desacuerdos de políticas o políticos con Xi.

Wei Fenghe se desempeñó como ministro de Defensa de 2018 a 2023 y Li Shangfu lo sucedió, pero ocupó el cargo solo unos meses antes de desaparecer de la vista pública. Fue destituido en octubre de 2023.

Li pasó la mayor parte de su carrera como especialista en las ramas de misiles y adquisiciones del Ejército Popular de Liberación de China, y había enfrentado sanciones de viaje y financieras de Estados Unidos por la compra de equipo militar ruso. El Partido Comunista expulsó a ambos hombres de sus filas en 2024.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de AP.

spb