Rechazan Otorgar Libertad Bajo Fianza a Eva García, Madre del Líder de la Luz del Mundo

Una jueza federal en Nueva York rechazó este lunes la solicitud de libertad bajo fianza para Eva García de Joaquín, madre del líder de la iglesia La Luz del Mundo, quien permanecerá detenida mientras enfrenta acusaciones federales de crimen organizado y tráfico sexual.

La jueza de distrito Loretta Preska denegó la propuesta de la defensa de liberar a García, de 80 años, mediante el pago de una fianza de 5 millones de dólares. Los abogados habían solicitado arresto domiciliario con grillete electrónico, ofreciendo garantizar la fianza parcialmente con propiedades de ocho familiares.

Video: La Luz del Mundo, entre el Designio Divino, el Abuso Sexual y Un Líder en Prisión.

García fue arrestada el 10 de septiembre en su residencia en California como parte de una investigación federal que también señala a su hijo Naasón Joaquín y otros miembros de la congregación. Las autoridades alegan su participación en un esquema criminal para abusar a menores y enriquecerse con donativos de fieles.

El argumento central de la defensa se basó en las necesidades médicas de García. Los abogados informaron que fue diagnosticada con Alzheimer en 2023 y presentaron evidencia fotográfica donde aparece en silla de ruedas a su regreso a Los Ángeles a finales de agosto, días antes de su arresto. La imagen fue tomada por un agente federal durante vigilancia.

La abogada Priya Chaudhry argumentó en un memorando presentado al Distrito Sur de Nueva York:

A su edad, la idea de que abandonaría a su familia, su estatus legal y su hogar para convertirse en una fugitiva, pasando el resto de sus años con la salud deteriorada, huyendo y mirando por encima del hombro, es inverosímil

Sin embargo, la Fiscalía federal expresó preocupación por el riesgo de fuga, considerando la gravedad de los cargos, que conllevan un castigo potencial de hasta dos cadenas perpetuas. El fiscal Jay Clayton señaló en documentos judiciales:

García de Joaquín no es la primera persona con problemas de salud, ni la primera persona de 80 años detenida en este Distrito

Respecto a la atención médica, el gobierno federal afirmó haber tomado las medidas necesarias en la cárcel del condado Essex en Nueva Jersey, donde García permanece detenida.

La jueza Preska aceptó los argumentos de la fiscalía y ordenó que García continúe bajo custodia. En la audiencia también estuvieron presentes su hijo Naasón Joaquín y su sobrino Joram Núñez, ambos señalados en el caso federal y detenidos en un penal de Brooklyn.

El caso presenta dimensiones considerables: el Departamento de Justicia ha entregado más de 2.2 millones de documentos a la defensa de seis acusados en preparación para un posible juicio. Esta información fue revelada en un documento redactado por Caleb Mason, abogado de Naasón Joaquín.

El Departamento de Justicia sostiene que García participó en abusos sexuales a menores junto con su esposo Samuel Joaquín Flores, quien dirigió la congregación durante cinco décadas hasta su fallecimiento en 2014.

García, conocida entre los fieles como "la hermana Eva", permanece bajo custodia del servicio de US Marshals en la cárcel del condado Essex. La siguiente audiencia está programada para el 12 de marzo de 2026.

Historias recomendadas:

CT