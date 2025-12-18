Reclasificación de Marihuana en EUA: Trump Firma Orden Ejecutiva para Pasarla de Lista I a III

Este jueves 18 de diciembre de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rebajó las restricciones a la marihuana a través de una orden ejecutiva que reclasifica la sustancia de la lista I a la III.

Se trata de la introducción del cannabis a una categoría de drogas menores restrictiva, con la finalidad de facilitar investigaciones en el tema médico.

"Me complace anunciar que firmaré una orden ejecutiva para reclasificar la marihuana de la Lista I a la Lista III como una sustancia controlada con usos médicos legítimos", anunció en la oficina oval de la Casa Blanca en Washington, D.C, antes de signar el documento.



Con información de N+.

