¿Por Qué las Redadas Migratorias del ICE Han Perjudicado a los Trabajadores Nacidos en EUA?

La política antimigrantes de Trump tiene un impacto en la gente nacida en Estados Unidos, pues de acuerdo con una investigación señala que la actividad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha perjudicado a los trabajadores estadounidenses, lo que contradice a las redadas masiva de ICE que buscan proteger los empleos para los

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Después de que agentes del ICE y de la Patrulla Fronteriza mataron a dos estadounidenses en Minneapolis, Renée Nicole Good y Alex Pretti, lo que generó protestas generalizadas, esto también causó afectaciones económicas y no cumplió la promesa de la administración Trump de mejorar la situación económica de los trabajadores de Estados Unidos, según un estudio publicado por la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER).

Zonas donde aumentó la presencia del ICE

Durante la administración Trump, agentes del ICE y de la Patrulla Fronteriza se desplegaron de forma masiva en Minneapolis, Los Ángeles y otras ciudades importantes.

Las economistas Chloe N. East y Elizabeth Cox, de la Universidad de Colorado, examinaron el impacto de las acciones de control migratorio en un nuevo estudio publicado por la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER).

Aunque el control migratorio aumentó en todo Estados Unidos, en la administración Trump, se dio a conocer que la actividad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha perjudicado a los trabajadores nacidos en Estados Unidos, dicho hallazgo contradice a las redadas y las cuotas de arresto del ICE en las ciudades estadounidenses.

Las investigadoras compararon áreas que experimentaron un aumento repentino y significativo en los arrestos del ICE con lugares que no lo experimentaron. ¿Qué encontraron?

Según la investigación, en un área promedio, aproximadamente seis inmigrantes indocumentados abandonaron la fuerza laboral por cada arresto del ICE. Esto podría explicar por qué los empleadores suelen tener dificultades para encontrar trabajadores, incluso más allá del número de personas arrestadas o deportadas.

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Con información de N+

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