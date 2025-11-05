¿Quién Ganó en las Elecciones del 4 de Noviembre del 2025 en Estados Unidos? Revisa Resultados.

El 4 de noviembre se realizaron elecciones en varios puntos clave de Estados Unidos y mientras Nueva York eligió a Zohran Mamdani como su nuevo alcalde, los demócratas registraron importantes victorias estatales, una señal de advertencia al presidente Donald Trump antes de las elecciones intermedias de 2026. En N+ te decimos cómo quedaron los resultados.

Las votaciones, consideradas por los expertos como un “juicio anticipado” al gobierno del magnate republicano, incluyeron comicios para las alcaldías de Cincinnati, Charlotte, Boston, Detroit y Atlanta.

Estas elecciones también tuvieron como foco la controversial "Proposición 50" en California para redefinir los distritos electorales del estado, cuya redistribución fue aprobada y permitirá cinco escaños más al Partido Demócrata en la lucha por el control del Congreso estadounidense.

Los demócratas también ganaron las gubernaturas en Virginia y Nueva Jersey, un resultado que sugiere un cambio en el ánimo político del país que el próximo año volverá a las urnas para renovar parte del Legislativo y otras posiciones en los estados.

¿Cómo quedaron los resultados en ciudades clave?

Alcaldía en Nueva York . Ganó Zohran Mamdani , con más del 50.4% de los votos, tras imponerse a Andrew Cuomo y Curtis Sliwa, quienes obtuvieron 41.6% y 7.1%, respectivamente.

en . Ganó , con más del 50.4% de los votos, tras imponerse a Andrew Cuomo y Curtis Sliwa, quienes obtuvieron 41.6% y 7.1%, respectivamente. Gubernatura en Virginia . La demócrata Abigail Spanberger triunfó con 57.5% de apoyos sobre la republicana Winsome Earle-Sears, que obtuvo 42.3%, según la proyección de CBS News.

. La demócrata triunfó con 57.5% de apoyos sobre la republicana Winsome Earle-Sears, que obtuvo 42.3%, según la proyección de CBS News. Gubernatura de Nueva Jersey . Mikie Sherrill , del Partido Demócrata, obtuvo la victoria sobre Jack Ciattarelli, republicano. El ganador registró 56.2% de sufragios contra 43.2%, según el 91% de votos escrutados en la proyección.

. , del Partido Demócrata, obtuvo la victoria sobre Jack Ciattarelli, republicano. El ganador registró de sufragios contra 43.2%, según el 91% de votos escrutados en la proyección. La Proposición 50 en California para redistribuir los distritos electorales fue aprobada por el 63.8% de los electores, respecto a 36.2% que votaron en contra, actualizaron CNN y CBS News con el 71% del conteo.

para redistribuir los distritos electorales fue aprobada por el de los electores, respecto a que votaron en contra, actualizaron CNN y CBS News con el 71% del conteo. Vicegubernatura de Virginia . Ganó la demócrata Ghazala Hashmi , con 55.6% de votos, sobre el republicano John Reid, que logró 44.2%, hasta el 96% de apoyos verificados.

. Ganó la demócrata , con 55.6% de votos, sobre el republicano John Reid, que logró 44.2%, hasta el 96% de apoyos verificados. Fiscalía general de Virginia . Jay Jones , demócrata, se impuso con 53.1% de apoyos al republicano Jason Miyares, a quien eligieron el 46.5% de los votantes.

. , demócrata, se impuso con 53.1% de apoyos al republicano Jason Miyares, a quien eligieron el 46.5% de los votantes. Alcaldía de Pittsburgh , donde el ganador virtual es el demócrata Corey O’Connor , con 87.5% de votos, sobre 12.5% del republicano Tony Moreno, hasta el 98% de lo escrutado.

, donde el ganador virtual es el demócrata , con de votos, sobre 12.5% del republicano Tony Moreno, hasta el 98% de lo escrutado. Alcaldía de Miami , donde la comisionada Eileen Higgins, y el exadministrador, Emilio González , se enfrentarán en segunda vuelta el 9 de diciembre, luego de que ninguno obtuvo más de 50% de votos. Ella logró casi 36% de apoyos y su rival, 19%, reportó Miami Herald.

, donde la comisionada y el exadministrador, , se enfrentarán en segunda vuelta el 9 de diciembre, luego de que ninguno obtuvo más de 50% de votos. Ella logró casi 36% de apoyos y su rival, 19%, reportó Miami Herald. Alcaldía de Atlanta . Andre Dickens será quien ocupe el puesto al obtener 85% de sufragios sobre Eddie Meredith, que juntó 6.1% de votos. Ambos compitieron sin partido.

. será quien ocupe el puesto al obtener 85% de sufragios sobre Eddie Meredith, que juntó 6.1% de votos. Ambos compitieron sin partido. Alcaldía de Detroit . Mary Sheffield , actual concejal, será la primera alcaldesa mujer de Detroit al tener apoyos de 77.2% de electores contra 22.8% de Solomon Kinloch.

. , actual concejal, será la primera alcaldesa mujer de Detroit al tener apoyos de de electores contra 22.8% de Solomon Kinloch. Alcaldía de Charlotte. Vi Lyles , demócrata en el cargo, logró una reelección por quinta vez consecutiva . Con 70% de votos, superó a la republicana Terrie Donovan y al libertario Rob Yates. Estará en el puesto hasta 2027.

, demócrata en el cargo, logró una . Con 70% de votos, superó a la republicana Terrie Donovan y al libertario Rob Yates. Estará en el puesto hasta 2027. Alcaldía de Búfalo. El demócrata Sean Ryan logró 72.3% de votos, frente al republicano James Gardner, que obtuvo 23% de sufragios.

El demócrata logró de votos, frente al republicano James Gardner, que obtuvo 23% de sufragios. Alcaldía de Cincinnati . Aftab Pureval logró 78.2% de sufragios frente a Cory Bowman , hermanastro del Vicepresidente JD Vance , que juntó el apoyo de 21.8% de electores, según el 97% de lo escrutado.

. logró 78.2% de sufragios frente a , hermanastro del Vicepresidente , que juntó el apoyo de 21.8% de electores, según el 97% de lo escrutado. Alcaldía de Boston. La alcaldesa, Michelle Wu, fue reelegida para un segundo mandato al no tener oposición. Obtuvo el 92% de votos, según resultados de la ciudad. La demócrata derrotó en las primarias a Josh Kraft, hijo del propietario de los New England Patriots, Robert Kraft.

Las contiendas del 4 de noviembre ofrecieron un barómetro de cómo están respondiendo los estadounidenses a los tumultuosos nueve meses del mandato de Trump.

También sirvieron para poner a prueba los distintos esquemas de campaña demócrata de cara a 2026, con el partido fuera del poder en Washington y todavía intentando forjarse un camino para superar su travesía del desierto.

Aunque falta un año para las elecciones de mitad de mandato, una eternidad en la era Trump, y las encuestas de opinión muestran que la marca demócrata sigue siendo bastante impopular, pese a que el índice de aprobación del propio presidente ha disminuido. Las elecciones más vigiladas también se desarrollaron en regiones de tendencia demócrata que no apoyaron al actual mandatario en las presidenciales del año pasado.

