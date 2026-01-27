Rocían Líquido Desconocido a Ilhan Omar, Congresista Estadounidense, en Minneapolis.

Un hombre arrojó una sustancia desconocida sobre la representante federal Ilhan Omar antes de ser sometido durante una asamblea pública realizada este martes en Minneapolis, donde las tensiones por las redadas migratorias del gobierno federal han llegado a un punto crítico después de que agentes mataron a tiros a un enfermero de cuidados intensivos y a una madre de tres hijos este mes.

El público aplaudió cuando el hombre, que llevaba una chaqueta negra y sostenía una jeringa, fue inmovilizado y maniatado. En un video del incidente se podía escuchar a alguien en la multitud diciendo: "Oh Dios mío, le roció algo".

Minutos antes, Omar había pedido la abolición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus iniciales en inglés) y la renuncia de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

"El ICE no se puede reformar", declaró.

Encarcelan a atacante

La policía de Minneapolis dijo que los agentes vieron que un hombre usó una jeringa para rociar a Omar con un líquido desconocido. La persona fue arrestada de inmediato y trasladada a la cárcel del condado por agresión en tercer grado, señaló el portavoz Trevor Folke en un correo electrónico.

La policía también dijo que científicos forenses se presentaron al lugar del incidente.

Omar continuó con su presentación luego de que su equipo de seguridad retiró al hombre de la sala, y aseguró que no se dejará intimidar. Periodistas presentes en el recinto señalaron que había un fuerte olor a vinagre.

Al salir, Omar dijo que se sentía un poco desconcertada, pero no estaba herida. Iba a ser examinada por un equipo médico.

"Soy una sobreviviente"

Más tarde publicó en la red social X:

Estoy bien. Soy una sobreviviente, así que este pequeño agitador no me va a intimidar para que deje de hacer mi trabajo. No dejo que los bravucones ganen. Estoy agradecida con mis increíbles constituyentes que me apoyaron. Fuerza Minnesota

La Casa Blanca no respondió de momento a un mensaje en busca de comentarios el martes por la noche.

El presidente Donald Trump ha criticado frecuentemente a Omar y ha intensificado los ataques verbales contra ella en los últimos meses al centrar su atención en Minneapolis.

Durante una reunión del gabinete en diciembre, la llamó "basura" y agregó que "sus amigos son basura".

Horas antes, este martes 27 de enero, Trump criticó a Omar mientras hablaba ante una multitud en Iowa, y dijo que su gobierno solo permitiría la entrada de inmigrantes que "puedan demostrar que aman a nuestro país".

"Tienen que estar orgullosos, no como Ilhan Omar", comentó, provocando fuertes abucheos al mencionar su nombre.

Ella viene de un país que es un desastre. Así que, probablemente, creo que ni siquiera puede considerarse un país

Condenan agresión contra la congresista

La representante federal Nancy Mace, una republicana de Carolina del Sur, criticó el ataque contra Omar.

"Estoy profundamente perturbada al enterarme de que la representante Ilhan Omar fue atacada en una asamblea pública hoy", manifestó Mace a través de X.

Independientemente de lo vehementemente que esté en desacuerdo con su retórica —y lo estoy— ningún funcionario electo debería enfrentar ataques físicos. No es lo que somos

El alcalde de Minneapolis, el demócrata Jacob Frey, también condenó el ataque en X:}

Inaceptable. La violencia y la intimidación no tienen lugar en Minneapolis. Podemos estar en desacuerdo sin poner a personas en riesgo

Añadió que estaba aliviado de que Omar "esté bien" y agradeció a la policía por su rápida respuesta. “No toleraremos este tipo de comportamiento en nuestra ciudad”, subrayó.

El incidente ocurrió días después de que un hombre fue arrestado en Utah por presuntamente golpear en la cara al representante federal Maxwell Frost, un demócrata de Florida, durante el Festival de Cine de Sundance y decir que Trump lo iba a deportar.

Las amenazas contra miembros del Congreso han ido en aumento en los últimos años, alcanzando su punto máximo en 2021 y en el período posterior al ataque del 6 de enero de ese año en el Capitolio, antes de disminuir ligeramente para intensificarse nuevamente, según las cifras más recientes de la Policía del Capitolio federal.

Los legisladores han discutido el efecto escalofriante que las amenazas tienen sobre su capacidad para realizar eventos públicos, y algunos de ellos incluso han mencionado a las amenazas en su decisión de no postularse a una reelección.

Omar ha enfrentado una preocupación particular, al ser objeto de críticas y ataques personales de Trump y otros republicanos.

