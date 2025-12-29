Llamada de Trump a Putin: Detalles del Presunto Ataque a la Casa del Presidente Ruso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo una llamada telefónica con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en la que abordaron el conflicto entre Rusia y Ucrania, un día después del encuentro de Trump con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

De acuerdo EFE la conversación fue descrita como positiva; sin embargo, estuvo marcada por el tema del presunto ataque con drones contra una de las casas del presidente ruso.

Video: Trump Reveló Llamada con Putin Antes de Reunirse con Zelenski en Mar-a-Lago

Luego de la llamada, el Kremlin informó que Putin expresó su inconformidad por lo ocurrido y advirtió que revisará algunos de los acuerdos discutidos en etapas previas del diálogo. Durante la conversación, Trump manifestó su molestia por el incidente y calificó el hecho como una acción difícil de justificar en el contexto de los esfuerzos diplomáticos en curso.

Nota relacionada: Trump y Zelenski Ofrecen Conferencia de Prensa Conjunta en Florida, EUA.

El gobierno ruso, a través del ministro de Exteriores Serguéi Lavrov, afirmó que fuerzas ucranianas lanzaron drones contra una residencia presidencial ubicada en la región de Nóvgorod. Según Moscú, el ataque no dejó personas heridas, pero llevó a anunciar una revisión de la posición rusa en las negociaciones sobre Ucrania, sin abandonar el diálogo con Estados Unidos.

Zelenski niega ataque

Desde Kiev, Zelenski rechazó las acusaciones y negó que Ucrania haya realizado un ataque contra la residencia de Putin. El mandatario ucraniano calificó las declaraciones rusas como falsas y advirtió que podrían utilizarse para justificar nuevas acciones militares o para debilitar los avances diplomáticos impulsados con apoyo estadounidense.

En paralelo, Zelenski reiteró que está dispuesto a reunirse con Putin para tratar un acuerdo de paz, luego de su reciente encuentro con Trump. Señaló que Ucrania mantiene su disposición al diálogo y confirmó que, junto con Estados Unidos, se trabaja en la creación de grupos de trabajo que permitan avanzar hacia un posible acuerdo en las próximas semanas.

Historias recomendadas:

FBPT