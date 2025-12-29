“México Está de Moda” y 2026 Será "Mejor por Mundial", la Predicción de Sheinbaum para Año Nuevo

En su conferencia de prensa matutina de hoy, 29 de diciembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que "México está de moda" y que el 2026 "será mejor" por la Copa Mundial de Futbol. En N+ te compartimos cuál fue la predicción de la titular del Ejecutivo Federal para Año Nuevo.

En ese sentido, precisó que al cierre del año, en 2026 habrá un impacto por el Mundial y resaltó los resultados alcanzados al cierre de 2025.

Reconoció que 2025 fue un año complejo, principalmente por cambios en el escenario global, entre ellos, el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y la reconfiguración del comercio internacional impulsada desde ese país. A pesar de ello, sostuvo que México logró sobrellevar las dificultades. Precisó que el trabajo cercano a la ciudadanía y el cumplimiento de compromisos permitieron enfrentar los desafíos.

Empleo formal en su nivel más alto

Entre los indicadores destacados, la jefa del Ejecutivo hizo énfasis en que el empleo formal alcanzó un máximo histórico. Explicó que este dato refleja el fortalecimiento del mercado laboral y que, incluso al considerar el empleo total, formal e informal, México se mantiene entre las economías con mejores resultados comparables.

Sheinbaum defendió el modelo económico actual y afirmó que los resultados están respaldados por cifras oficiales. Señaló que las condiciones de vida y la economía muestran una mejora frente a la etapa neoliberal, comparadas incluso con otros países de América Latina.

El pueblo de México vive mejor hoy y la economía de México está mejor hoy, que lo que estaba con el neoliberalismo, esa es la verdad y lo dicen los datos.

Añadió que el país cuenta con una población mayoritariamente joven, lo que representa una ventaja frente a otras naciones con estructuras demográficas distintas y un factor clave para el crecimiento económico.

