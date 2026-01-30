Senado de Estados Unidos Aprueba Acuerdo para Financiar al Gobierno Federal hasta Septiembre

El Senado de Estados Unidos aprobó este viernes 30 de enero el acuerdo para evitar un cierre parcial del gobierno y financiar temporalmente al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) mientras negocian nuevas restricciones en el aumento de las operaciones de aplicación de las leyes migratorias del presidente Donald Trump.

Fue desde el jueves pasado cuando el liderazgo demócrata en el Senado y la Casa Blanca llegaron a un consenso para extender el fondeo del gobierno hasta septiembre y aprobar una extensión de dos semanas de plazo respecto al presupuesto de DHS para poder renegociarlo.

Aún con esta votación, el cierre parcial conocido como "shutdown" entrará en vigor a medianoche de este viernes, porque la Cámara de Representantes está fuera de sesión hasta el lunes, lo que hace inevitable una interrupción de la financiación del gobierno durante el fin de semana.

¿Qué exigen los demócratas a la Administración Trump?

El texto es fruto de un acuerdo entre Donald Trump y los demócratas, que exigen reformas en la policía de inmigración tras los recientes acontecimientos de Mineápolis.

Aprobada en el Senado, la medida ahora pasa a la Cámara de Representantes para su aprobación final. La no aprobación podría dar lugar a cierres parciales del gobierno que afectarían a millones de trabajadores y servicios federales.

El Comité de Reglas de la Cámara de Representantes se reunirá este domingo 1 de febrero para preparar la votación del lunes, que requeriría una mayoría de dos tercios y un número significativo de votos demócratas.

Hay que señalar que el paquete presupuestario podría enfrentar ciertas objeciones en la Cámara de Representantes, especialmente por parte de los conservadores de línea dura, quienes han declarado que votarán en contra de cualquier cambio en el Senado a lo que la Cámara ya aprobó.



Por su parte, también algunos demócratas han mostrado sus objeciones al mantenimiento de ciertos fondos migratorios. Los demócratas han exigido una serie de medidas para aprobar el presupuesto, como poner fin a las patrullas migratorias itinerantes, endurecer las normas para exigir órdenes de allanamiento en hogares de inmigrantes, prohibir el uso de máscaras a los agentes y exigirles una identificación adecuada y cámaras corporales.



Si finalmente se logran salvar estas reticencias y la Cámara aprueba el paquete presupuestario, se enviaría al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para ratificarlo, momento en el que terminaría el cierre gubernamental.



Recordemos que los cierres de gobierno de fin de semana, como el que se prevé que sea este, son bastante comunes y no tienen el mismo impacto que el del otoño pasado, que entre el 1 de octubre y el 12 de noviembre de 2025, supuso el récord histórico en Estados Unidos al prolongarse durante más de 43 días.

