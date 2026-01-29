Sucesión en Fed: Trump Dirá el Viernes Remplazo de Jerome Powell, ¿Quiénes Son los Candidatos?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciará este viernes el nombre de su candidato para dirigir la Reserva Federal (Fed), que sucederá a Jerome Powell. Así lo reveló el mandatario en el estreno del documental de su esposa Melania, que se celebra en el Trump-Kennedy Center, en Washington D.C.

He elegido a una persona muy válida para dirigir la Reserva Federal

El líder republicano anunciará a su candidato la mañana del viernes 30 de enero de 2026, pese a que horas antes había informado que revelaría a su nominado la próxima semana.

¿Cuál es la importancia de la elección del presidente de la Fed?

La elección del presidente de la Fed es uno de los asuntos clave de la política del país, ya que el mandato de Jerome Powell concluye en mayo y Trump ha mostrado su oposición muy pública a la manera en la que este dirige la institución.

Trump y su relación tensa con Jerome Powell

El presidente Donald Trump insistió en un ritmo más rápido a la hora de bajar los tipos de interés; mantiene una ofensiva abierta contra Powell, que rechaza cualquier injerencia política en las decisiones de la junta de la Fed.

Powell reveló además que afronta una investigación federal relacionada con su testimonio ante el Congreso del pasado junio sobre la renovación multimillonaria de la sede del banco central.

En la jornada del jueves, la Fed decidió mantener los tipos estables tras llevar a cabo tres recortes consecutivos e iniciar un ciclo bajista en septiembre de 2024.

Estos son los nombres que pensaría Trump para dirigir la Fed

Kevin Hassett, el hombre leal a Trump

El economista Kevin Hassett, de 63 años, ha sido el asesor económico de Donald Trump, y ha sido considerado como uno de los principales candidatos para suceder a Jerome Powell.

En su trayectoria encabezó el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca en la primera gestión de Trump, hoy dirige el Consejo Económico Nacional. Aunque parece ser el favorito, en una aparición reciente de Trump, él mencionó que Kevin Hassett era un buen representante y “quiero que siga donde está".

Algunos miembros de la administración Trump cuestionan si tiene las habilidades para encabezar al banco central de Estados Unidos.

Kevin Warsh, ya fue gobernador de la Fed

Kevin Warsh, de 55 años, quien fue gobernador de la Fed de 2006 a 2011, suena en las últimas semanas como posible candidato. Fue considerado para dirigir la Fed en el primer mandato de Trump y logró superar a Kevin Hassett en los mercados de predicción del mes pasado.

Christopher Waller, el gobernador de la Reserva Federal

Christopher Waller, de 66 años, en la actualidad se desempaña como gobernador de la Reserva Federal, hace poco tuvo una reunión con Donald Trump, eso lo posiciona en los mercados de predicción.

En 2020, fue nominado por Trump para la junta directiva de la Reserva Federal y es visto con buenos ojos que mantiene una relativa distancia de la Casa Blanca, aunque no es el favorito, se le considera la opción más sensata.

Rick Rieder, el experto en Wall Street

Rick Rieder, es ejecutivo de BlackRock, y su nombre están entre los posibles sucesores de Jerome Powell, al tener una extensa trayectoria en Wall Street. Trabajó en Lehman Brothers y fundó un fondo de cobertura antes de unirse a BlackRock.

Formó parte de comités que laboran con la Reserva Federal y el Tesoro de Estados Unidos, pero carece de experiencia política, destaca que es partidario de la reducción de las tasas de interés.

