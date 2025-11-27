Suspenden Solicitudes de Inmigración de Afganos en EUA Tras Ataque a Guardias Nacionales

La agencia estadounidense de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (DHS, en inglés) informó que las solicitudes de inmigración de ciudadanos afganos se suspendían por tiempo indefinido.

La decisión se tomó luego de conocerse que un afgano, identificado como Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, habría sido el autor del ataque contra dos miembros de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca.

Con efecto inmediato, el procesamiento de todas las solicitudes de inmigración relacionadas con ciudadanos afganos se suspende por tiempo indefinido en espera de una revisión más exhaustiva de los protocolos de seguridad y verificación

Los dos miembros de la Guardia Nacional se reportan en estado crítico, mientras que el propio tirador fue herido y está en calidad de detenido.

De acuerdo con Jeff Carroll, subjefe de la Policía Metropolitana, en Washington, el sospechoso dobló una esquina y les "tendió una emboscada" a estos dos elementos de la Guardia Nacional de Virginia Occidental.

Sin antecedentes penales

De acuerdo con un responsable del gobierno de Trump, que habló bajo anonimato, Lakanwal solicitó asilo en diciembre de 2024 y fue aprobado el 23 de abril de 2025, tres meses después de que Donald Trump llegó al poder.

El tirador, que era residente en la capital estadounidense, no tenía antecedentes penales conocidos, dijo la misma fuente sobre Lakanwal.

Trump, quien estaba en Florida, emitió un video en el que calificó el ataque como un "acto de maldad, acto de odio y acto de terror".

Ahí dio más detalles sobre el detenido, quien habría llegado a Estados Unidos en 2021 "en esos vuelos infames", en referencia a las evacuaciones de afganos que huían cuando los talibanes tomaron el control nuevamente tras la salida de Washington tras 20 años de guerra.

Un nuevo impulso a política antiinmigrante

El mandatario agregó que su política antiinmigrante recibiría un nuevo impulso, luego del incidente ocurrido a plena luz del día cerca de la residencia oficial y previo al Día de Acción de Gracias.

Agregó que su gobierno "reexaminaría" a todos los afganos que llegaron a Estados Unidos durante la presidencia de Joe Biden.

Debemos tomar todas las medidas necesarias para garantizar la expulsión de cualquier extranjero de cualquier país que no pertenezca aquí, o que no aporte beneficios a nuestro país; si no pueden amar a nuestro país, no los queremos

Piden proteger a afganos

Poco después de la difusión del mensaje de Donald Trump, la DHS hizo pública la decisión de frenar todos los trámites para ciudadanos afganos.

Por su parte, AfghanEvac, un grupo que ayuda a afganos a residir en Estados Unidos, dijo que estos ciudadanos pasan verificaciones de seguridad más exhaustivas que cualquier otro migrante.

Su presidente, Shawn VanDriver, expresó que "el acto aislado y violento de este individuo no debe ser usado como excusa para definir o menospreciar a toda una comunidad".

