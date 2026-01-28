TikTok Evita Juicio por Adicción a las Redes Sociales en Estados Unidos.

Una semana después de Snapchat, TikTok también llegó a un acuerdo para poner fin a un proceso en Estados Unidos contra las grandes empresas tecnológicas acusadas de desarrollar aplicaciones que generan adicción en los usuarios jóvenes, según informaron a la AFP varios abogados.

El acuerdo confidencial entre ByteDance, la empresa matriz de TikTok, y la demandante fue anunciado al juez durante la apertura del juicio este martes por la mañana en Los Ángeles, según actas consultadas por la AFP.

Tras los acuerdos, con eventuales condiciones financieras confidenciales, de ByteDance y de Snap Inc., solo Meta (Instagram y Facebook) y Alphabet (YouTube) siguen involucrados en este primer y muy esperado caso.

Estas compañías no alcanzaron acuerdos con la demandante, una californiana de 19 años identificada en el expediente con las iniciales K.G.M., cuya denuncia ha sido seleccionada para juzgar las múltiples demandas presentadas en el país contra los gigantes tecnológicos.

Video: El Impacto de las Redes Sociales en la Identidad.

¿Qué dice la demanda?

Estas empresas están acusadas de haber diseñado deliberadamente los algoritmos de recomendación de contenidos personalizados de sus aplicaciones con el fin de que el usuario aumente el tiempo de uso.

El juicio ante un tribunal californiano comenzó este martes con el proceso de selección del jurado popular, previsto hasta el viernes, antes de que los debates empiecen la semana que viene.

Hasta ahora, los gigantes tecnológicos habían evitado procesos legales por demandas similares en virtud de una ley que les exime de responsabilidad por los contenidos publicados en sus plataformas.

Con información de AFP

ASJ