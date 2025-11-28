La noche del 28 de noviembre, en pleno Black Friday, se ha registrado un tiroteo en el centro comercial Westfield Valley Fair, de Santa Clara, California. La policía del condado de San José señala que hay dos heridos.

En redes sociales, usuarios han compartidos videos de clientes que han corrido por los pasillos y por el estacionamiento del centro comercial.

Por su parte, el usuario de X Shawn Kulasingham compartió varias fotografías donde se aprecia a los clientes de una tienda de ropa escondidos entre los pasillos. El usuario compartió a las 8:43 de la noche que fueron evacuados del centro comercial de forma segura.

A través de X, antes Twitter, el Departamento de Policía del condado de San José compartió que hubo dos heridos de bala por el tiroteo:

Se localizaron dos víctimas, que fueron trasladadas a un hospital local con heridas de bala.

No obstante, el departamento policiaco no compartió más detalles sobre el incidente. Tampoco aclaró si había identificado un sospechoso.

