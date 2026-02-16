Tiroteo Deja Cinco Víctimas en Estadio Dennis Lynch de Rhode Island, EUA

Este lunes, 16 de febrero de 2026, se registró un tiroteo con múltiples víctimas en el estadio Dennis M. Lynch ubicado en Pawtucket, Rhode Island, Estados Unidos.

El incidente ocurrió en la arena deportiva localizada en 25 Andrew D Ferland Way, en el condado de Providence. Reportes iniciales de sistemas de emergencia indican que cinco personas resultaron afectadas por el ataque armado.

#ÚltimaHora | La policía responde a un tiroteo en el estadio Dennis M. Lynch en Pawtucket, Rhode Island, en Estados Unidos. pic.twitter.com/hYiQ1Twz8p — NMás (@nmas) February 16, 2026

Balance de víctimas en el estadio

De acuerdo con información difundida por servicios de alertas, cuatro personas recibieron clasificación de etiqueta roja por parte del personal médico, lo que señala lesiones de gravedad. Una persona perdió la vida en el lugar de los hechos.

Unidades policiales y de emergencia acudieron al lugar para atender el incidente. La arena Dennis M. Lynch es una instalación deportiva en la ciudad de Pawtucket, estado de Rhode Island.

Respuesta de autoridades locales

La policía de Pawtucket respondió al reporte del tiroteo en el estadio. Personal de emergencias se desplegó en la zona para atender a las víctimas y asegurar el perímetro.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre las circunstancias del ataque ni sobre posibles personas detenidas relacionadas con el incidente.

