Tiroteo en Centro Comercial de Baton Rouge: ¿Qué Pasó en Luisiana, EUA?

Un tiroteo se registró este jueves 23 de abril de 2026 en el Mall of Louisiana, en Baton Rouge, capital del estado de Luisiana, en el sur de Estados Unidos. El incidente ocurrió en el patio de comidas del centro comercial y activó un amplio operativo policial en la zona.

Video: ÚLTIMA HORA: Se Desata Tiroteo en Centro Comercial de Louisiana, Hoy 23 de Abril del 2026.

¿Qué se sabe del tiroteo en el mall?

El gobernador de Luisiana, Jeff Landry, confirmó la situación a través de sus redes sociales y pidió a la población mantenerse alejada del área.

"Estoy en coordinación con las autoridades y actualizaremos conforme sepamos más. Por favor eviten la zona", escribió el mandatario estatal.

La fiscal general del estado, Liz Murrill, precisó que el tiroteo ocurrió dentro del patio de comidas del mall, aunque no divulgó más detalles sobre víctimas ni el número de personas involucradas. La portavoz del centro comercial, Lindsay Kahn, confirmó que el incidente tuvo lugar, pero remitió todas las preguntas a las autoridades policiales.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron una importante presencia policial en el exterior e interior del inmueble. Landry también expresó gratitud por la rapidez con la que las fuerzas del orden respondieron al llamado.

Segunda tragedia armada en Luisiana en menos de una semana

El tiroteo en Baton Rouge ocurre apenas días después de otro episodio de violencia con armas de fuego en el mismo estado. El pasado domingo, un hombre disparó y mató a ocho menores de edad en la ciudad de Shreveport, siete de ellos sus propios hijos, en un ataque que se extendió a través de dos viviendas en el mismo vecindario. Dos mujeres, entre ellas la esposa del agresor y madre de las víctimas, resultaron con heridas de gravedad, informó la policía local.

Con información de AP.

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