El presunto narcotraficante del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán López, hijo de 'El Chapo' Guzmán, detenido el jueves junto con Ismael Zambada García, alias 'El Mayo' Zambada, en una aeropista de Santa Teresa, Nuevo México, fue trasladado a una prisión federal en Chicago, Illinois, este sábado por la madrugada.

En la página del Buró Federal de Prisiones de los Estados Unidos, aparece como Joaquín Guzmán López, de 38 años de edad, con número de prisionero 08260-506, y recluido en el Centro Correccional Metropolitano, ubicado en el 71 West Van Buren de Chicago, Illinois.

Guzmán López fue trasladado desde El Paso, Texas, por agentes del FBI y de Seguridad Interna de Estados Unidos en un avión privado.

¿Qué cargos enfrenta Joaquín Guzmán López?

El hijo de 'El Chapo' Guzmán enfrenta cargos de tráfico de drogas en un tribunal del Distrito Norte del estado de Illinois, división del Este, donde también se encuentran acusados sus hermanos Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar.

En tanto, Ismael Zambada García, alias 'El Mayo' Zambada, quien se declaró no culpable, permanece en una cárcel de El Paso, Texas, donde deberá enfrentar el próximo miércoles una audiencia de acusación por 12 cargos graves de tráfico de drogas y podrá no presentarse, pero el 1 de agosto, ante la juez Kathleen Cardone, deberá presentarse en una conferencia de estado y no podrá negarse a asistir personalmente.

'El Mayo' Zambada tiene plazo hasta el 11 de septiembre para desistirse de su declaración de no culpabilidad o cambiarla.

Con información de Francisco Javier Carmona

HAVJ