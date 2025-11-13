Tribunal de EUA Suspende Orden de Romper Alianza entre Delta y Aeroméxico

Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos de América (EUA) suspendió de manera temporal la orden del Departamento de Transporte estadounidense para disolver la alianza entre Delta Air Lines y Aeroméxico, según información de la agencia de noticias Reuters.

La decisión judicial, que fue emitida por un panel de tres jueces, detiene de forma temporal la aplicación de la medida mientras se revisa la validez legal del fallo emitido por el USDOT en septiembre.

En ese sentido, ambas empresas podrán coordinar los precios horarios y capacidad de vuelos entre México y Estados Unidos, luego de que interpusieron una demanda para detener la orden del Departamento de Transporte.

Las autoridades estadounidenses argumentaron que la alianza de estas aerolíneas podría estar afectando la competencia de mercado aéreo internacional, al controlar alrededor del 60% de las operaciones, de forma particular los vuelos hacia la Ciudad de México (CDMX).

Cabe señalar que la disputa se originó luego de que el Departamento de Transporte ordenó a Delta y Aeroméxico poner fin a su acuerdo de cooperación, vigente desde hace casi nueve años.

Delta Air Lines y Aeroméxico sostuvieron que la medida fue injustificada y que implicaría pérdidas económicas significativas, además de afectar la conectividad aérea entre ambos territorios.





