Trump Asegura que Habló Demasiado con su Homólogo Chino, Xi Jinping, sobre Taiwán

El presidente Donald Trump aseguró que él y su homólogo chino, Xi Jinping, hablaron mucho sobre Taiwán en su visita a Pekín.

"El presidente Xi y yo hablamos mucho sobre Taiwán", una isla que Pekín reclama como parte de su territorio y no descarta usar la fuerza para tomar su control, declaró Trump a bordo del Air Force One, a los periodistas.

"Él no quiere que se produzca una lucha por la independencia", agregó.

Conversación con primera ministra de Japón

La ministra japonesa, Sanae Takaichi, habló por teléfono con el presidente Donald Trump después de concluir su visita a China, indicó en redes sociales la mandataria.

"El presidente Trump me explicó detalladamente su reciente visita a China, e intercambiamos opiniones centrándonos en diversos temas relacionados con China, como la economía, incluida la seguridad económica, y la seguridad", afirmó.

De acuerdo con la cadena NHK la llamada telefónica, tuvo lugar mientras Trump se encontraba a bordo del Air Force One, luego de abandonar Pekín.

Takaichi indicó que también le transmitió al mandatario estadounidense la posición de Japón respecto a la situación en Irán.

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Con información de AFP y EFE

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