Trump Baja Tono a Negociación con Irán ante Posible Fin de la Guerra

Este martes 12 de mayo de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no tiene prisa en cerrar un acuerdo de paz con Irán que no cumpla con los objetivos de la guerra lanzada por su país e Israel contra la República Islámica.

Lo anterior, debido a que el bloqueo naval a las costas y puertos iraníes les da ventaja en el diálogo.

"Hemos aniquilado su Armada, hemos aniquilado su Fuerza Aérea. Es solo cuestión de tiempo. No tenemos por qué apresurar nada. Mantenemos un bloqueo que les niega el acceso a cualquier tipo de dinero".

Así lo dijo el mandatario estadounidense en el programa de radio de Sid Rosenberg.

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¿Qué ha pasado con la tregua?

La tregua en la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán se encuentra en su momento más débil, después de que Trump calificó de "totalmente inaceptable" la respuesta de Teherán a la propuesta de paz de Washington, de la que se desconocen los detalles.

EUA mantiene un bloqueo naval a puertos y costas de Irán por el que ya han interrumpido el paso de unos 65 navíos comerciales y deshabilitado cuatro, según cifras del Comando Central estadounidense (CENTCOM).

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Alto al fuego, “increíblemente frágil”: Trump

Incluso, el lunes Trump advirtió que el alto el fuego con Irán es "increíblemente frágil" y dijo que, al leer la respuesta iraní, sintió que estaba "perdiendo el tiempo".

Por ello apuntó que la tregua vigente desde el 8 de abril está en "respiración asistida". "Quieren negociar y nos presentan una propuesta estúpida, es una propuesta estúpida, y nadie la aceptaría. Solo (el expresidente Barack) Obama la habría aceptado", sostuvo.

El presidente Trump dijo la semana pasada que si Irán aceptaba las condiciones acordadas para la paz, daría por terminadas las operaciones militares y el bloqueo naval contra la República Islámica.

Sin embargo, amenazó con ataques de una mayor intensidad si Teherán no acepta el pacto.

"Si no aceptan, comenzarán los bombardeos y serán, lamentablemente, de un nivel e intensidad mucho mayores que antes", amagó.

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Con información de EFE.

spb