Trump Califica Como "Muy Malo" el Arresto Preventivo Contra Bolsonaro y Anuncia Reunión con Lula

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó su rechazo al arresto preventivo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro al calificarlo de "muy malo", mientras confirmó que sostendrá próximamente una reunión con el actual mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

El pronunciamiento de Trump se produce en un contexto de tensión política en Brasil, donde Bolsonaro, aliado político del mandatario estadounidense, enfrenta consecuencias judiciales tras ser acusado por la justicia brasileña de intentar retirar su tobillera electrónica para escapar.

Video: A estos años fue sentenciado Jair Bolsonaro por Intento de Golpe de Estado.

La declaración del presidente estadounidense evidencia su postura respecto a la situación judicial de Bolsonaro, con quien mantiene vínculos políticos, al tiempo que mantiene abiertos los canales diplomáticos con la actual administración brasileña liderada por Lula da Silva.

Cambian arresto de Bolsonaro

El expresidente brasileño fue trasladado este sábado de prisión domiciliaria a un centro de detención preventiva tras ser acusado por el juez Alexandre de Moraes de intentar fugarse. Bolsonaro había sido condenado en septiembre a 27 años de prisión por conspirar para impedir la asunción de Lula tras perder las elecciones de 2022.

La decisión judicial se basó en indicios de que Bolsonaro intentó romper su dispositivo de rastreo electrónico en la madrugada del sábado, coincidiendo con una manifestación convocada por su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, frente a su residencia en Brasilia.

Nota relacionada: Jair Bolsonaro, Expresidente de Brasil, es Enviado a Prisión por Riesgo de Fuga

La defensa del expresidente alegó que su estado de salud es "delicado" debido a secuelas permanentes de una puñalada recibida en 2018, y solicitó que pudiera cumplir su condena en prisión domiciliaria por razones humanitarias.

El gobernador de São Paulo, Tarcisio de Freitas, criticó la decisión judicial: "Sacar a un hombre de 70 años de su hogar, sin tener en cuenta su grave estado de salud e ignorando todos los llamamientos (...) no sólo es irresponsable sino que también viola el principio de la dignidad humana".

La orden de prisión preventiva debe ser refrendada el lunes por los demás magistrados del tribunal supremo brasileño en una votación virtual.

Con información de EFE y AFP.

Historias recomendadas:

CT