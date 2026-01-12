Trump Dice que EUA Tendrá que Pagar Billones si la Suprema Corte Falla contra Aranceles

Donald Trump advirtió que un fallo desfavorable a su gobierno en la Suprema Corte sobre los aranceles podría llevar a una deuda de billones de dólares. El presidente de los Estados Unidos espera un fallo sobre la legalidad de sus aranceles.

La Suprema Corte de Estados Unidos podría fallar sobre el tema el 14 de enero.

de Estados Unidos podría fallar sobre el tema el 14 de enero. Dos tribunales habían dictaminado previamente que Trump no tenía la autoridad para imponer aranceles globales.

Noticia relacionada: Trump Amenaza con Tomar el Control de Groenlandia "Por las Buenas o Por las Malas"

A través de la red social Truth Social, Donald Trump llamó a la Suprema Corte a no fallar en contra de su gobierno en materia de aranceles. En la publicación, el presidente aseguró que devolver los aranceles ya cobrados en 2025 ascendería a pagos de billones de dólares:

Las cifras reales que tendríamos que pagar si, por cualquier razón, la Corte Suprema fallara en contra de Estados Unidos en materia de aranceles, ascenderían a cientos de miles de millones de dólares, y eso sin incluir la cantidad que los países y las empresas requerirían por las inversiones que realizan en la construcción de plantas, fábricas y equipos para evitar el pago de aranceles. Si sumamos estas inversiones, ¡estamos hablando de billones de dólares!

El presidente de Estados Unidos añadió que pagar de regreso estos aranceles sería una operación compleja y cara.

Sería un completo desastre, casi imposible de pagar para nuestro país. Cualquiera que diga que se puede hacer rápida y fácilmente estaría dando una respuesta falsa, inexacta o totalmente errónea a esta pregunta tan amplia y compleja.

Video: Raymundo Riva Palacio Señala Que Europa le Estorba a Donald Trump

Fallo sobre aranceles de Trump podría llegar el 14 de enero

Donald Trump finalizó su mensaje sugiriendo que un fallo de la Suprema Corte contra su gobierno podría ser dañino también para el resto del mundo.

Recuerden: cuando Estados Unidos brilla, el mundo brilla.

Los magistrados de la Suprema Corte podrían fallar el 14 de enero sobre la legalidad de los aranceles que impuso Trump tras su llegada a la Casa Blanca. Dos tribunales menores ya han determinado que el republicano se extralimitó en sus funciones al invocar una ley de 1977 destinada a utilizarse durante emergencias nacionales.

Historias recomendadas: