Trump Insiste que en México Gobiernan los Cárteles del Narcotráfico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió hoy, 8 de mayo de 2026, que en México gobiernan los cárteles del narcotráfico.

En una ceremonia por el Día de las Madres, que se realizó en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, Donald Trump destacó que su Gobierno ha trabajado en reducir el tráfico de drogas por vía marítima en un 97% e insistió en que los estupefacientes siguen llegando por tierra, a través de México.

“Tenemos un problema porque los carteles gobiernan México, y nadie más. Son los carteles, simplemente, quienes gobiernan", afirmó.

El presidente dijo que en honor a las mujeres valientes y resilientes, “hemos transformado rápidamente la frontera más peligrosa y peor en la historia de nuestro país, en la frontera más fuerte en la historia de Estados Unidos”.

Las declaraciones de Trump se dan después de que el mandatario estadounidense afirmó que si México no hace "su trabajo" para combatir a los cárteles de la droga, Estados Unidos lo hará.

Información en desarrollo…

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT