Estados Unidos Advierte Acciones Unilaterales Si Gobiernos Son Cómplices de Cárteles.

Estados Unidos presentó su estrategia antiterrorista para 2026 y afirmó que continuará su campaña militar contra los cárteles de la droga, privilegiando la coordinación con gobiernos locales, aunque advirtió que si estas autoridades no cooperan, tomará acciones por su cuenta, especialmente si se trata de administraciones que son "cómplices" del narco.

El plan fue dado a conocer este miércoles por la Casa Blanca, luego de que fuera firmado por el presidente Donald Trump, quien aseguró que ya no se permite que los grupos criminales que trafican drogas "envenenen" a millones de estadounidenses ni operen libremente en el hemisferio.

"El año pasado, designé correctamente a estos cárteles letales como organizaciones terroristas y comencé a utilizar la fuerza y el poder del Ejército de Estados Unidos para detener y destruir sus operaciones", afirmó en una carta introductoria de la estrategia.

En la página 10 del documento, donde se detallan los objetivos para el continente americano, Washington señaló que seguirá atacando el narcoterrorismo con las Fuerzas Armadas para afectar finanzas y cadenas de suministro de precursores químicos de los cárteles, con el fin de debilitar sus medios de producción y el movimiento de sus ganancias.

Sin embargo, la administración Trump subrayó que, si los países no pueden o no quieren colaborar, habrá acciones unilaterales para proteger a Estados Unidos, particularmente cuando los gobiernos sean aliados del narcotráfico.

"Lo haremos en coordinación con gobiernos locales cuando estén dispuestos y sean capaces de trabajar con nosotros. Si no pueden o no quieren hacerlo, tomaremos igualmente cualquier acción necesaria para proteger a nuestro país, especialmente si el gobierno en cuestión es cómplice de los cárteles", se lee en la estrategia.

"Bajo el presidente Trump, Estados Unidos continuará desmantelando las redes de los cárteles y afectando sus mecanismos de reclutamiento y financiamiento hasta que sean neutralizados y los regímenes que los apoyaron ya no puedan hacerlo", añade.

Operaciones terrestres y más acusaciones

Tras la publicación de la estrategia, durante un evento del Día de la Madre en honor a las Fuerzas Armadas en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump habló del combate a los cárteles de las drogas y dijo que está en curso una operación terrestre. Además, insistió en que, si México no actúa contra el narco, Estados Unidos lo hará.

"La entrada de drogas por mar se ha reducido en un 97% y ahora hemos puesto en marcha la operación terrestre, que resulta mucho más sencilla; oirán quejas de ciertas personas, como representantes de México y otros lugares, pero si ellos no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros, y ellos lo saben", lanzó.

Las declaraciones del mandatario fueron en medio de la presión ejercida por Estados Unidos para que México detenga provisionalmente con fines de extradición a 10 funcionarios y exfuncionarios, incluidos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya de Sinaloa, el senador Enrique Inzunza Cázares del mismo estado, el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, todos de Morena.

El grupo de políticos y policías fue incluido en una causa criminal revelada la semana pasada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Se les imputa la colaboración con Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Luego de lo dicho por Trump, Todd Blanche, el Fiscal interino de Estados Unidos, no descartó que puedan presentar más acusaciones contra políticos corruptos con nexos con el narcotráfico en México.

Video: EUA Publica Nueva Estrategia contra el Terrorismo y Pone a Cárteles Mexicanos como Prioridad Nacional.

"Ya hemos presentado escritos de acusación contra múltiples funcionarios de gobierno en México, últimamente contra un juez también, y eso es algo que continuará, pues una consecuencia de traernos acá a muchos de los jefes de algunos de estos cárteles durante el último año en nuestra cooperación con el gobierno de México es que es probable que algunos quieran cooperar, y esa cooperación podría llevar a más cargos", dijo en una entrevista con la periodista Ali Bradley para News Nation.

El fentanilo, arma de destrucción masiva

La estrategia antiterrorismo, en la que por primera vez México figura como prioridad de seguridad nacional en Estados Unidos, representa el criterio unificado de todas las agencias de inteligencia y defensa y establece como máxima necesidad la eliminación de los cárteles de la droga y designa al fentanilo como un arma de destrucción masiva.

El plan se enfocará en la desarticulación de grupos del narco, clasificados hace un año como organizaciones terroristas, pues Estados Unidos ha puesto un enfoque sin precedentes en desmantelar amenazas al territorio estadounidense en su hemisferio.

En su carta, Trump afirma que buscarán a los capos y los matarán. Asimismo, señala que esta nueva estrategia "es una vuelta al sentido común" y busca "la paz a través de la fuerza".

"Como dije después de nuestra primera misión antiterrorista exitosa, apenas unos días después de haber jurado nuevamente el cargo: si haces daño a los estadounidenses o estás planeando hacerles daño, 'te encontraremos y te mataremos'", se citó.

Además, se busca estrangular fondos ilícitos e interrumpir fuentes de armas e identificar a los estados que patrocinan a estos grupos. También buscan identificar y neutralizar a grupos políticos seculares violentos cuya ideología sea antiamericana o anarquista.

Video: Leopoldo Gómez Habla sobre las Declaraciones de Trump y el Caso Rocha Moya.

Y detallan que la estrategia requiere "acciones diplomáticas, financieras, cibernéticas y encubiertas" para debilitar o disuadir a "actores estatales hostiles" de prestar asistencia a organizaciones terroristas extranjeras designadas, ya sean cárteles, yihadistas o "radicales violentos".

La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que México cooperará con su socio de Norteamérica bajo el respeto irrestricto de la soberanía y se detendrá a los funcionarios implicados con los cárteles, siempre que haya pruebas.

El pasado lunes, en su plan antidrogas, Estados Unidos planteó operativos conjuntos en México y el uso de militares para atacar a las bandas del narcotráfico más allá de su territorio porque representan una amenaza a su seguridad nacional. Y dijo que condicionará el apoyo a su socio del sur, siempre y cuando proporcione resultados en la detención y extradición de delincuentes.

Indicó que los cárteles de las drogas son los que desafían la soberanía de México, debido a su dominio a base de violencia "extrema" en varias zonas del país.

Historias recomendadas:

ASJ